Crise énergétique : qu'est-ce que le "délestage tournant" évoqué par Elisabeth Borne sur l'électricité ?

La Première ministre Elisabeth Borne l'a promis : l'approvisionnement en gaz des ménages sera garanti cet hiver en cas de pénurie. Mais ça ne sera pas entièrement le cas pour l'électricité : en cas de vague de froid, il pourrait y avoir des "délestages tournants", a-t-elle dit ce mercredi 31 août, alors que la France est privée d'une partie de ses réacteurs nucléaires, notamment pour des problèmes de corrosion. Ce scénario, envisagé par le gestionnaire public du réseau RTE, fait partie des différentes étapes en cas de tensions entre l'offre et la demande. France Bleu vous explique.

Solution de dernier recours

Avant d'en arriver à ces délestages, le gestionnaire du réseau bénéficie d'autres solutions pour éviter tout black out. En premier lieu, l'appel aux éco-gestes citoyens pour réduire la consommation. Les entreprises peuvent aussi être impactées, avec des interruptions de la fourniture à des sites industriels. Ensuite, la tension électrique peut être baissée de 5% sur tout le réseau, sans que cela ne provoque de changement réellement perceptible pour les ménages.

Une fois toutes ces solutions mises en place, et si elles ne suffisent pas le délestage peut intervenir en dernier recours. Il s'agit, précise la RTE, "de coupures momentanées, localisées et tournantes". En clair, ce sont des coupures qui ne durent pas plus de deux heures, entre 8h et 13h ou 17h30 et 20h30, et concernent les foyers à tour de rôle. Seuls les usagers dits "sensibles" ne sont pas concernés, comme les hôpitaux, la défense nationale, les industries à risque, ou encore les malades à haut risque traités à domicile.

Lorsque cette mesure est mise en place, le gestionnaire public du réseau RTE l'indique la veille, notamment via des notifications sur son application mobile.