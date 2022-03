La hausse des prix de l'énergie risque d'ébranler les entreprises lorraines, comme Baccarat ou Garnier-Thiébaut très dépendantes au gaz. A cela vont s'ajouter les problèmes d'approvisionnement. "On va avoir de grosses difficultés économiques", prévient Dominique Toussaint de la CFDT Grand Est.

Crise énergétique : "on va avoir de grosses difficultés économiques en Lorraine" prédit la CFDT

Les effets de la crise énergétique, qui se sont accrus avec la guerre en Ukraine, risquent de toucher de plein fouet nos entreprises en Lorraine. C'est le cas par exemple de la cristallerie de Baccarat, qui utilise le gaz comme principale source d'énergie pour fabriquer ses produits de luxe. Le gaz est également exploité par Garnier-Thiébaut, à Gérardmer, pour blanchir et sécher les tissus. L'énergie représente 7% de son coût de fabrication.

Des prix qui flambent et des matières premières bloquées

Même si, pour l'heure, cette augmentation ne se fait pas encore ressentir sur l'activité des usines lorraines, puisqu'elles souscrivent à des contrats d'énergie, il faut s'attendre à de gros impacts sur leurs chiffres d'affaires dans les mois à venir. "Tous les secteurs de la papeterie, de la verrerie, du caoutchouc, de la sidérurgie, là où il y a des fours électriques sont évidemment énormément impactés", s'inquiète Dominique Toussaint, secrétaire général de la CFDT dans le Grand Est.

Sans compter les autres difficultés qui se profilent en raison du conflit russo-ukrainien, qui concernent l'approvisionnement en matières premières. "Il y a des ruptures de chaînes de fabrication, car une partie des usines sont à l'Est. Il faut savoir, par exemple, que pour la filière automobile en Allemagne, Audi et Mercedes sont déjà à l'arrêt. Donc, il y a aucune raison que ça ne nous arrive pas très prochainement. On va avoir de grosses grosses difficultés économiques. ", prévient encore Dominique Toussaint.