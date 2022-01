Crise porcine : les éleveurs demandent des aides directes

Ils ont défilé avec leurs tracteurs la semaine dernière dans les Côtes d'Armor, se sont réunis également dans le Finistère ... Les producteurs de porcs demandent des aides directes au gouvernement pour faire face à la crise "inédite", affirme Thierry Meyer, président d'Inaporc, l'interprofession.

La fédération nationale porcine était reçue mardi soir au ministère de l'Agriculture, pour demander des aides directes : "Pour l'instant le ministère a pris compte des demandes, il y avait déjà eu des PGE (prêts garantis par l'Etat) mais aujourd'hui on veut des aides directes covid. La filière a tenu depuis le début de la crise il faut vraiment les soutenir sinon on aura un problème de souveraineté alimentaire au niveau du porc". Sans compter que beaucoup d'élevages sont familiaux.

On se souvient pourtant de la bonne santé de la filière il y a encore quelques mois. C'est du passé, pour l'interprofession : "La situation inédite, un effet ciseaux historique entre un important prix de revient et prix de marché bas. C'est lié à la crise asiatique", alors que l'Asie avait beaucoup importé au plus fort de la peste porcine.

Marché engorgé

Aujourd'hui, "le marché est complètement engorgé, cela occasionne des pertes importantes de l'ordre de 20 à 30 euros par porc. C'est quand même 450 à 470 millions d'euros par an à cause du prix de l'alimentation animale (céréales et soja)".

Et pourquoi ne pas demander un prix plancher à la grande distribution ? "Les prix ne se décrètent pas, on est sur un marché européen avec échanges importants."

Acheter du porc français

L'interprofession demande aussi un effort aux consommateurs. "On appelle tous nos concitoyens à consommer des produits avec le logo le porc français, seul moyen direct de soutenir les éleveurs. Nos importations ont progressé de 10%, il faut réorienter notre consommation sur ces produits-là, une viande qui reste très abordable."