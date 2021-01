Crise sanitaire, Brexit, taxes américaines, les producteurs de Côtes-du-Rhône souffrent

Le Covid, le Brexit et la taxe Trump, voilà le cocktail détonnant pour les vins de Côtes-du-Rhône. En ce début d'année, le président d'Inter-Rhône juge la situation inquiétante. Les marchés anglais et américain sont les deux plus gros à l'export avec leurs 40 millions de bouteilles de Côtes-du-rhône exportées chaque année.

Les Côtes-du-Rhône concernés par une nouvelle taxe américaine

Alors quand l'administration Trump annonce des droits de douane supplémentaires à partir du 12 janvier sur des produits européens dont les vins français, forcément, ça sonne comme un coup de massue pour la filière viticole régionale. C'est d'autant plus mal vécu à trois semaines de la passation de pouvoirs avec Joe Biden.

La profession était déjà confrontée aux conséquences du Brexit qui réduit l’accès au marché britannique, ainsi qu'à la crise sanitaire. Jusqu'ici seuls les vins de moins de 14 degrés étaient concernés par cette taxe américaine, baptisée "taxe Trump". Désormais, avec son élargissement, tous les Côtes-du-Rhône vont être taxés à 25%.

"Inter-Rhône a investit un million d'euros chaque année depuis dix ans aux Etats-Unis pour y promouvoir les vins de la vallée du Rhône"

Pas question pour autant d'abandonner les marchés anglais et américains, très importants pour la filière. "Inter-Rhône a investit un million d'euros chaque année depuis dix ans aux Etats-Unis pour y promouvoir les vins de la vallée du Rhône. Ce sont des marchés très importants pour nous. Nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse lever ces taxes injustes pour la profession", espère Philippe Pellaton, le président d'Inter-Rhône.

Pour Denis Alary, vigneron en bio sur Cairanne, l'avenir s'obscurcit. Avec la crise qui a mis à mal les restaurateurs, il a réorienté sa production et beaucoup misé sur l'export qui représente 60%. "Jusqu'ici, ça nous avait permis de trouver un équilibre, là, ça va se compliquer pour tout le monde".