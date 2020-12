Crise sanitaire : en Mayenne, les hôtels sont bien ouverts mais la clientèle se fait rare

Acheter local et le Conseil Départemental de la Mayenne vous offre une nuit à l'hôtel. C'est l'opération "L'hôtel qu'on M" qui vise à soutenir, en faisant des achats chez des commerçants, le secteur de l'hôtellerie, certes plus discret que d'autres, mais qui souffre beaucoup. La crise de la Covid l'a durement impacté.

à lire aussi Déconfinement - Le Conseil Départemental de la Mayenne lance une opération de soutien aux hôteliers

Les établissements, il y en a une soixantaine chez nous, ne sont pas fermés. Ils peuvent recevoir des clients mais avec un protocole sanitaire renforcé, sévère même. Mais la clientèle ne se bouscule pas. Et quasiment aucune aide pour faire face à cette situation périlleuse pour la trésorerie.

Anne-Laure Alléard est la propriétaire du Parc Hôtel et Spa à Château-Gontier-sur-Mayenne, une des responsables du syndicat UMIH-53, l'Union des Métiers et des Industries de l'hôtellerie : "il n'y a plus d'événements, plus de séminaires, plus de fêtes de famille. Les commerciaux, par exemple, font beaucoup de télétravail et se déplacent moins. On fait aujourd'hui entre 40 et 50% de chiffre d'affaires en moins qu'en temps normal. Nous ne sommes pas obligés de fermer, il n'y a pas de fermeture administrative. Les aides, si on décide de fermer, ne sont pas suffisantes pour notre secteur. L'hiver arrive, et avec les charges, comme chez vous avec le chauffage, qui sont plus importantes, ça va devenir compliqué".

Anne-Laure Alléard espère que le gouvernement fera un geste à l'occasion de la deuxième étape du déconfinement le 15 décembre, au moins pour les hôtels qui n'ont pas de restaurants : "on voudrait servir les petits-déjeuners et les dîners, avec des plateaux, mais dans nos salles qui sont suffisamment grandes pour respecter les mesures sanitaires. Là ça se passe dans les chambres, ce n'est vraiment pas chaleureux".