Crise sanitaire : "les employeurs profitent un peu de la situation" pour Jean-Yves Landemaine de la CGT

-C'est un assassinat, comme le dit Xavier Bertrand, la fermeture de Bridgestone à Béthune dans le Pas-de-Calais?

"oui, la nouvelle est tombée hier. Ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas d'investissements nécessaires de la part de l'employeur de cette usine, ce qui amène aujourd'hui à une dégradation importante de l'emploi et du travail sur tout ce bassin du Nord. Je rappelle que quand il y a un emploi supprimé dans l'industrie, ça représente 4 à 5 emplois supplémentaires de détruit"

-863 salariés sur le carreau, à cause de la surproduction européenne et des pneus à bas coût , ce sont les arguments des Japonais, vous y croyez?

"la production étrangère pénalise la production française. On parle maintenant de niche pour des pneus très particuliers, il faut avoir une relocalisation en Europe et sur le territoire français, c'est tout l'enjeu à mener avec les acteurs économiques et politiques sur ce territoire du Nord qui souffre."

-Pour vous, Bridgestone profite de la crise sanitaire pour licencier?

"ben oui il y a des effets d'aubaine, on parle de ce plan de relance de 100 milliards d'euros à qui va-t-il servir et pour quoi? est-ce que ça va servir aux grandes entreprises, aux actionnaires pour licencier et restructurer en profondeur certaines industries? Les syndicats vont être en première ligne pour garantir l'emploi. L'emploi, première préoccupation des salariés quand on leur pose la question."

-Les salariés sont donc inquiets pour leur emploi, est-ce que certaines entreprises souffrent plus que d'autres?

"alors effectivement il y a des inquiétudes, qui avaient commencé avant la covid,. Aujourd'hui on voit le secteur de l'industrie auto : Hutshinston, Valéo, Tenneco etc....entreprises liées à un secteur d'activité particulier, où des plans sociaux et des licenciements sont programmés. Ça va faire mal, on va tout mettre en oeuvre pour atténuer les effets de ces destructions d'emploi. Les employeurs profitent un peu de la situation."

- Votre syndicat appelle à une journée nationale de mobilisation aujourd'hui, est-ce que les gens ont la tête à ça?

"les gens ont la tête à ça, j'en veux pour preuve, les salariés des laboratoires Biolaris, qui sont dans la lutte malgré une réquisition du Préfet leur interdisant de faire grève pour pouvoir faire les tests covid. On me disait hier soir que dans ces labos, les salariés avaient un seul masque par jour!"

- Vous êtes inquiets pour l'avenir dans les mois qui viennent?

"il y a des inquiétudes effectivement, les syndicats dans les entreprises luttent pour le maintien de l'emploi et des salaires. Quand vous avez 16% en moins sur votre salaires, c'est une perte importante de votre pouvoir d'achat."