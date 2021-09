Crise sanitaire : Nîmes prolonge l'extension gratuite des terrasses jusqu'au 20 septembre.

Voilà une bonne nouvelle et un joli coup de pouce aux restaurateurs et cafetiers de de Nîmes. La ville prolonge jusqu’au 20 septembre l'extension gratuite des terrasses. L'idée, c'est aussi de faciliter la distanciation physique et respecter les protocoles sanitaires. "Conscient de la ferveur attendue lors de la Feria des Vendanges et de la nécessité de conserver des terrasses avec le plus d’espace possible", Jean-Paul Fournier, le Maire de Nîmes, prolonge ainsi l'autorisation de cette extension jusqu'au dernier jour de la Féria des Vendanges.

A partir du 20 septembre, toutes les terrasses devront retrouver leur taille habituelle