Coronavirus : pas de Foire Expo à Limoges cette année à cause de la crise danitaire

La Foire Expo de Limoges, prévue cette année du 8 au 16 mai, n'aura finalement pas lieu en 2021. Devant les incertitudes liées à la crise sanitaire, les organisateurs de Centre France Evénements ont été contraints de l'annuler, comme ils avaient déjà dû le faire l'an passé.

La Foire Expo de Limoges est un moment important de l'activité commerciale et une grande vitrine pour les entreprises de la région. C'est donc avec une "immense tristesse" que Pierre Machinaud, le président de l'Association des exposants de la Foire Expo de Limoges, a appris la nouvelle. "Suivant les années, c'est entre 50 et 100.000 personnes qui visitent cette foire, il y a du lien entre les clients, les prospects et les commerçants qui exposent, c'est un regroupement, une fête aussi pour une partie de la population, un événement populaire, donc oui, ce sera un manque encore une fois cette année" explique-t-il au micro de France Bleu Limousin.

Deuxième annulation en deux ans

Il est vrai que l'an dernier déjà, la Foire Expo de Limoges avait déjà été annulée, après avoir été reportée en septembre dans un premier temps. Cependant, "il faut aussi se rendre à la raison", précise Pierre Machinaud, "il y a une épidémie qui est en cours, une pandémie, _il faut prendre les précautions nécessaires_, si c'est pour faire une foire à moitié ou à un tiers, est-ce que c'était vraiment nécessaire de la faire" a-t-il conclut, précisant que les exposants et commerçants seraient bien au rendez-vous pour l'édition 2022.