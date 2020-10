Crise sanitaire : une fleuriste tourangelle redoute la fermeture d'ici la fin de l'année

Le palais des congrès de Tours réunit le gratin des fleuristes dimanche 4 et lundi 5 octobre pour la finale de la Coupe de France des fleuristes. Si l'événement peut avoir lieu, le cœur n'est pas à la fête. Selon l’organisation interprofessionnelle du végétal, 2.000 fleuristes ont fermé leurs portes définitivement depuis le début de la crise sanitaire. Entre le confinement et les annulations de manifestations dont les mariages, une fleuriste tourangelle redoute de devoir elle aussi mettre la clé sous la porte.

Une trésorerie très affaiblie

"J'ai eu quasiment la totalité de mes mariages qui ont été annulés ou reportés" explique Patricia. Elle a bien confectionné quelques bouquets de mariées mais pas décoré de salle de réception. L'automne est une période creuse et sa trésorerie est affaiblie alors qu'elle va devoir désormais payer ses charges : "J'ai effectué des reports, j'ai eu quelques aides de la part du gouvernement, les fameux 1.500 euros mais il faut bien reprendre tout ce qui était en suspens, les retards de paiement."

Des végétaux beaucoup plus chers

C'est toute la chaîne qui est touchée par la crise sanitaire. Les horticulteurs ont "beaucoup moins planté, donc beaucoup plus de demande que d'offre à l'heure actuelle. On n'a pas forcément toutes les variétés qu'on veut et en plus, on a des prix qui ont fortement augmenté."

Patricia ne vend pas pour autant ses bouquets plus chers alors se verser un salaire devient compliqué. Si au début du confinement elle s'accrochait à l'espoir que la situation ne dure pas éternellement, cela devient beaucoup plus difficile : "Je ne redoute pas une fermeture immédiatement, mais en fin d'année oui, ça commence à m'inquiéter beaucoup. Surtout que les fêtes de Noël, on ne sait pas comment ça va se passer, si on ne les a pas, c'est sûr que ça va être la fermeture."