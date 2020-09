Cristallerie Baccarat : "Il faut une vraie stratégie de développement " selon la présidente du Département

Il faut sauver Baccarat ! Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy vote à l'unanimité une motion pour la défense de la cristallerie Baccarat, fondée en 1764 et qui emploie encore 492 personnes sur son site historique.

Baccarat est placée sous administration provisoire depuis le 8 septembre alors que les propriétaires chinois et leurs créanciers sont en conflit depuis plusieurs mois. Dans leur motion, les conseillers départementaux en appellent à l'Etat et au ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour conforter l'enracinement de Baccarat en Meurthe-et-Moselle.

La présidente du Département Valérie Beausert-Leick rappelle que l'entreprise gagne de l'argent, qu'elle a besoin d'investir mais que l'argent a été gaspillé notamment pour remercier l'ancienne direction générale en mars dernier. "Cet argent aurait dû être réinvesti notamment dans le four, four qui doit être refait, en tout cas reconfiguré complètement, et nécessite un investissement de quelques millions" selon Valérie Beausert-Leick, "Cet argent, il existait, il devait être réinvesti, donc il y a des choix qui sont faits aujourd’hui qui ne sont pas cohérents et qui surtout ne témoignent pas d'une vraie stratégie industrielle "insiste l'élue.

Des jeux capitalistiques qui nous dépassent inacceptables, selon Valérie Beausert-Leick

Deux administrateurs ont été nommés pour diriger provisoirement la société et faire la lumière sur la situation financière de l'entreprise rachetée en 2018 par un groupe chinois, Fortune Fountain Capital, contre un chèque de 185 millions d'euros. Dans l'ordonnance qui place Baccarat sous administration provisoire, les juges ont indiqué que New Anchor Limited a lui-même été placé sous administration en juin dernier à Hong-Kong, à la demande des créanciers. "Il faut que le gouvernement porte une vraie attention à sa politique sur ces fonds de pension qui fragilisent nos entreprises" alerte la présidente parce que "le marché existe, le savoir-faire est là, mais des jeux capitalistiques nous dépassent et ça c'est inacceptable".

à lire aussi Valérie Beausert-Leick en appelle au gouvernement dans le dossier de la cristallerie de Baccarat