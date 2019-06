Cristallerie Baccarat : l'actionnaire chinois agace les salariés

Baccarat, France

Chiffre d'affaire en hausse, résultat net dépassant plus de 4 millions d'euros... Les indicateurs financiers de Baccarat SA pour l'année 2018 sont "exceptionnels", souligne Eric Rogue, le secrétaire du CCE. Mais l'actionnaire majoritaire n'annonce rien cette année pour développer l'outil industriel.

L'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise lorraine de luxe, organisée à Paris, jeudi 20 juin 2019, a multiplié les motifs de mécontentement chez les élus du personnel et chez les petits actionnaires de Baccarat.

Des millions, oui... mais ni pour les salariés, ni pour l'investissement

L'actionnaire majoritaire chinois (FFC) a ponctionné "10 millions d'euros pour rembourser un emprunt, et on nous dit qu'on nous les rendra plus tard", raconte Eric Rogue. Le représentant de l'intersyndicale regrette aussi l'absence de prime d'intéressement pour les salariés, tandis que la directrice générale, Daniela Riccardi, accumule des rémunérations "démesurées pour une entreprise de notre taille". Plus de deux millions d'euros de salaire prévus cette année, sans compter sa prime d'actionnaire.

Coco Chu, présidente du fonds d'investissement asiatique FFC, est devenue propriétaire de la Cristallerie Baccarat en promettant de maintenir le savoir-faire lorrain. © Radio France - Thierry Colin

Pour garder le sourire, les quelque 500 employés de Baccarat SA ont appris l'ouverture, en avril dernier, d'une boutique à Milan, en attendant, cette année, deux autres vitrines : Shangaï et Miami. Le développement commercial était une des promesses de Coco Chu.

Des carafes et des boutiques

Le carnet de commandes de Baccarat est soutenu par la production de carafes de Cognac. Mais l'outil industriel a besoin de passer à la vitesse supérieure, rappellent les syndicats de l'entreprise. Le nouveau propriétaire avait promis jusqu'à 30 millions d'euros d'investissement.

Verra-t-on un coup d'accélérateur en 2020 ?

La direction de l'entreprise n'a pas répondu à nos demandes d'éclaircissement.