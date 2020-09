Cristallerie Baccarat : le gouvernement à la recherche de nouveaux actionnaires

La ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, invité de France Bleu Sud Lorraine ce matin, veut rassurer les salariés de la Cristallerie Baccarat. Le gouvernement suit le dossier de près et veut trouver de nouveaux actionnaires.

La cristallerie Baccarat emploie 500 salariés et plusieurs dizaines d'intérimaires

"J'imagine l'inquiétude des salariés de la cristallerie et je veux d'abord les rassurer". Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, invitée de France Bleu Sud Lorraine ce matin, le confirme : le gouvernement suit de près le dossier Baccarat. L'entreprise en elle-même va bien, ses chiffres sont bons. Le problème vient de la direction : "l'actionnaire (NDLR : un fonds d'investissement chinois) a fait faillite et ses dirigeants ont disparu, résume la ministre, c'est une situation exceptionnelle et nous y répondons par le droit".

Lundi, le tribunal de commerce de Nancy a nommé deux administrateurs à la tête de la manufacture lorraine. Leur mission : reprendre les rênes de l'entreprise et faire le point sur sa situation financière. Une bonne chose pour la ministre : "On était en discussion pour un prêt garanti par l'Etat, il nous fallait un dirigeant signataire donc c'est une bonne solution", estime t-elle.

Quid de la suite ?

"Notre objectif c'est de retrouver des actionnaires qui redonnent de la sérénité à la gestion de cette entreprise", explique Agnès Pannier-Runacher qui rappelle l'engagement du gouvernement en matière de réindustrialisation. "Le ministère de l'Economie ne mobilise pas 35 millions d'euros pour l'industrie pour ensuite rester les bras croisés par rapport à ce fleuron de notre industrie française", précise t-elle, en lien avec le plan de relance annoncé début septembre par le gouvernement.