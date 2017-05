Cristallerie de Baccarat : les révélations d'une éventuelle mise en vente inquiètent la population

Après les révélations du journal Les Echos sur une éventuelle mise en vente de la Cristallerie à des acheteurs Chinois, les syndicalistes et les habitants sont dans l'expectative. Pour le moment, la direction n'a pas souhaité s'exprimer.

"On attend", déclare simplement Stéphane Noël délégué syndical CGT à la Cristallerie de Baccarat. Pour le moment les sollicitations des syndicalistes à la direction sont restées lettre morte. Salariés et syndicats ont lu dans Les Echos que leur entreprise pourrait être rachetée par des Chinois, mais rien n'a été confirmé en interne. "La direction avait laissé des indices, elle ne s'en était pas caché", indique Emmanuel Genay, de la CFTC :

On fait partie du groupe Tainttinger, qui nous avait acheté en 2005 et qu'il a doucement tout démonté et revendu par petits bouts l'entreprise. On savait qu'à un moment donné on allait être racheté", Emmanuel Genay syndicaliste (CFTC).

Les syndicalistes CGT de la Cristallerie de Baccarat se sont réunis, lundi 22 mai, pour discuter de la position à adopter après les révélations des Echos. © Radio France - Marie Roussel

Avec un départ de près de 280 salariés ces dernières années, la révélation de cette revente ne surprend donc personne. Eric Rogue, secrétaire CGT du comité d'entreprise, espère rencontrer la direction très prochainement. Il veut lui demander des garanties : "On veut être informé et consulté sur ce rachat. On voudrait connaître la nature du repreneur, sa stratégie... Comment il compte développer Baccarat".

Au delà du rachat, il faut remettre de l'argent à hauteur de 50 ou 60 millions d'euros pour alimenter l'activité, développer l'action commerciale et ouvrir des boutiques." Eric Rogue secrétaire CGT du comité d'entreprise à la Cristallerie.

Pour Gilles Saucianne, ancien salarié à la Cristallerie, cette éventuelle mise en vente fait partie d'un raisonnement logique : "ils ont bien dégraissé. Maintenant ils revendent".

Le maire de Baccarat, Christian Gex, veut quant à lui rester prudent :

J'ai quelques informations de la part de la Cristallerie de Baccarat à Paris, j'ai essayé de recouper certaines choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Il faut attendre pour voir si l'information se vérifie", Christian Gex.

