Critérium du Dauphiné : la Ville de Clermont-Ferrand installe la signalétique

Tout a débuté par un briefing dans un grand hangar, en présence de Jean-Benoît Burnichon, directeur des Sports et de la Logistique à la Ville de Clermont, et le M.Critérium cette année, Pierre Davier. C'est lui qui donne les dernières consignes avant la mise en place des panonceaux. "Là où il y a une croix rouge, on n'installe rien" leur explique-t-il, "c'est que l'endroit n'a pas été jugé opportun". La dizaine d'employés écoute avant de s'engouffrer dans leurs camions munis des précieux sésames.

"Un stade éphémère"

A quelques jours du début de la course, Jean-Benoît Burnichon est optimiste. Le timing mis en place après de nombreuses discussions entre services de la Ville est le bon. "Dès la semaine dernière, on a loué des barrières pour sécuriser les carrefours et les itinéraires qui vont servir à faire partir le peloton. Depuis ce lundi, on met en place la signalétique." Pour ses équipes, cela change de leurs attributions traditionnelles et de leurs événements habituels, comme le All Star Perche ou les courses pédestres. Néanmoins, cela reste un grand enjeu, comme nous le confirme Philippe, qui fixe les panneaux avec des Colson, des colliers plastiques. Dès demain, il évitera la chaleur de la mi-journée. "On commence à 5 heures du matin, à la fraîche, on sera plus tranquille" pour installer les panneaux de signalisation.

"Une course de vélo, c'est particulier. Quand on va au stade, il y a déjà l'équipement. Nous, notre mission est de créer un stade éphémère" explique Jean-Benoît Burnichon. Cet événement de classe internationale servira de répétition pour le Tour de France, où la signalétique sera doublée par rapport au critérium. Les effectifs le seront également : de 20 à 25 personnes mobilisées, on passera à 70, quasiment l'effectif complet.