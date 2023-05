Croisières : plus de 400 000 passagers attendus au Havre, un record attendu

La saison des croisières commence au Havre, avec le retour des bateaux. Cette année, on s'attend à un record de croisiéristes selon le directeur du GIP Le Havre Croisières, Steven Protois, invité de France Bleu Normandie ce jeudi. "On est sur un volume de plus de 400 000 passagers cette année. On avait 175 escales prévues en début d'année. Avec les mouvements sociaux de ces dernières semaines, on a eu quelques annulations. On est sur 151 escales et environ un peu plus de 400 000 passagers, ce qui va être un record puisque notre dernier record datait de 2018, où on avoisinait aussi les 410 000 passagers. Donc on va être dans les mêmes ordres de grandeur."

"40 millions d'euros" de retombées pour la région à l'année

Pour Steven Protois, c'est le signe d'une belle reprise pour les croisières après la crise du Covid-19, d'autant que les retombées économiques sont importantes pour la ville du Havre même si elles sont difficiles à évaluer. "On avait pu faire des études par le passé. On évalue environ à 90 € le panier moyen pour un croisiériste. Alors, dans ce panier moyen, on a tout le volet excursions (tour opérateur, service de mise à disposition des compagnies pour accueillir les passagers). On a aussi les dépenses un peu plus personnelles des passagers ou les consommations en ville, c'est 90 €. Sur le territoire de la communauté urbaine, c'est environ 5 millions d'euros de retombées économiques à l'année. Et pour le territoire régional, on est sur des enveloppes de l'ordre de 40 millions."

L'aménagement de la pointe de Floride va débuter "en septembre"

Le GIP Life Croisières supervise aussi un grand projet, celui de l'aménagement de la pointe de Floride, avec trois terminaux de croisières, et l'installation d'une nouvelle gare. Le coût total est de 99 millions d'euros. Les travaux sont prévus pour l'automne, "ils vont débuter dès septembre, avec des démolitions, un espace paysager complètement reconstitué de quatre hectares au milieu de ces terminaux. On a aussi des travaux qu'Haropa Port va supporter sur les infrastructures, sur l'électrification des quais et le renforcement." La consultation d'appel d'offres et les marchés vont être attribués pour un démarrage des premiers travaux de réseaux.

Selon Steven Protois, "peu de ports sont équipés de branchement à quai. De mémoire, il y en a une quinzaine, dont le port de Hambourg. Les compagnies pour les bateaux qui sont équipés se raccordent très très volontiers là-dessus, puisque ça fait quand même des économies assez assez considérables sur les groupes, à l'intérieur des bateaux. Il faut savoir que c'est une obligation transitoire à l'horizon 2030 de se raccorder électriquement."

Steven Protois estime "qu'il va y avoir une période transitoire de 2026 à 2030 où effectivement, on va avoir, nous le GIP, la croisière, une politique tarifaire incitative justement pour inciter les compagnies à se raccorder sur les infrastructures électriques."

