Croisières : retour espéré des paquebots le 18 septembre à Cherbourg

Après une année blanche en 2020 à cause de la crise sanitaire, les paquebots de croisière ne doivent faire leur retour à Cherbourg qu'en septembre. Aux dernières nouvelles, onze escales sont prévues d'ici la fin 2021. La première, c'est celle du Dumont d'Urville, de la compagnie Ponant. Il est prévu quai de France le 18 septembre.

Le secteur a été durement impacté par la crise sanitaire. Depuis début juillet, des tests sont organisés en mer Méditerranée. Les professionnels peaufinent leurs protocoles sanitaires et leurs offres. Le maître mot, c'est l'adaptation, au gré des annonces gouvernementales. Sur les navires et aussi à quai. Mais tous les tours operators et les compagnies n'ont pas les mêmes mesures. Alors, à Cherbourg, on réfléchit à une solution _"mixte"_, résume Julien Bougon, de l'office de tourisme du Cotentin. L'objectif : éviter les croisements de voyageurs. Au menu : masque obligatoire, cahier de traçage, gel hydroalcoolique et même un espace pour permettre aux compagnies d'effectuer des prises de température ou des tests sur les croisiéristes.

Authenticité et gastronomie

L'autre grand chantier : revoir l'offre touristique. L'office du Cotentin a imaginé un catalogue d'une dizaine d'expériences, dans un périmètre plus réduit, pour des petits groupes d'une dizaine de personnes. "Ce qu'on anticipe, c'est la volonté de réduire les groupes, plus d'authenticité, plus de mobilité douce, de croisière douce avec un impact moins fort sur l'environnement", ajoute Julien Bougon. Ces offres se déclinent autour d'un thème : "expérience française avec une touche normande". La moitié concerne des activités gastronomiques. Concrètement, des sorties comme un atelier pain au moulin Marie-Ravenel dans le Val de Saire, une escapade gourmande dans le centre-ville de Cherbourg ou encore une journée à la Ferme des cinq saisons à Flamanville.

Si la situation sanitaire le permet, l'office de tourisme table sur 43 escales de paquebots à Cherbourg en 2022. Et surtout, il s'agit de préparer l'horizon 2023-2024. Une grosse campagne de communication doit démarrer à l'automne 2021, qui passera par le congrès du Seatrade de Miami aux Etats-Unis.