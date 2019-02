Croissance économique et pauvreté cohabitent en Corse

La croissance corse en 2018 se situe parmi les meilleures du pays selon la banque de France. Parallèlement l’invisibilité sociale est de plus en plus prégnante, notamment dans le bassin ajaccien, avec l’augmentation d’une population pauvre à la limite des minima sociaux.

Corse, France

L'économie corse a progressé en 2018. La croissance est moins bonne qu'en 2017 qui avait été une année exceptionnelle, mais reste toutefois positive et parmi les meilleures du pays selon la banque de France. Quatre secteurs de l'économie ont été examinés par la banque de France. Le commerce de gros est celui connaissant la plus forte progression avec 6.7% d'activité supplémentaire. Les services marchands et l'industrie progressent eux aussi de 1.7% et 4.5%. Seule la construction connait une baisse de -0.2% en raison de la baisse de la commande publique. Pour 2019 les prévisions sont "prudentes mais optimistes" selon la banque de France.

2018 une bonne année pour l'économie corse !

Pour réaliser son enquête, 1183 entreprises volontaires ont communiqué leur bilan. La banque de France en avait sollicité le double. Le commerce de gros est donc le secteur ayant connu la plus forte croissance. Pourtant, certains magasins ont vu leur chiffre d'affaire reculer. C'est le cas de Jean-Marie Closier, patron d'un magasin employant 14 personnes à Ajaccio.

L'économie corse se porterait donc bien selon la banque de France. L'île a toutefois le plus fort taux de pauvreté de France. Comment expliquer ce paradoxe ? RCFM recevait Jean Charles Sananes, le directeur régional de la banque de France, ce jeudi à 7h50.

L'invisibilité sociale de plus en plus prégnante

L'invisibilité sociale, qui exclut des statistiques les populations pauvres car percevant un salaire à peine supérieur au SMIC qui les exclu des minima sociaux, progresse dans l’île notamment en région ajaccienne. C'est le constat dressé lors de la réunion du conseil communautaire de la communauté d'agglomération d'Ajaccio ce mercredi.

Un ménage sur deux concerné

Selon le rapport présenté aux élus ajacciens, un ménage sur deux serait concerné sur le territoire de la CAPA. Pour y remédier, le centre intercommunal d'action sociale plaide pour un accompagnement global portant tout à la fois sur l'aide à la parentalité, la gestion du budget, la mobilité, la garde d'enfant ou le changement de logement. 17 familles en bénéficient à ce jour. Barbara Serreri, directrice du centre intercommunal d'action social à la CAPA.

Rappelons que selon l'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, une personne seule a besoin de 1574 euros par mois, alors que le SMIC net est de 1171 euros net mensuels.