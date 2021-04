Crolles : des salariés de Teisseire en grève pour dénoncer la dégradation de leur conditions de travail

L'usine Teisseire à Crolles est en grève depuis le jeudi 8 avril, près de 80% des salariés ont cessé le travail, selon la CGT, exception faite de quelques intérimaires et employés. Cette grève reconductible vise à dénoncer un climat social "déplorable", une "défiance" selon certains employés du fabricant de sirops du Grésivaudan. "On a des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, on a des accidents du travail qui sont contestés auprès de l'Assurance maladie même s'ils sont justifiés", explique Fathi Ghiloufi, délégué syndical CGT chez Teisseire à Crolles. Les conditions de travail deviennent "anxiogènes" nous expliquent des salariés rassemblés mercredi matin devant l'entrée de l'usine du Grésivaudan.

Une affaire privée qui a mis le feu aux poudres

C'est en fait une affaire purement privée qui a déclenché cette grève, "une goutte d'eau qui a fait déborder le vase" selon Fathi Ghiloufi. C'est une affaire de vol dans une salle de sport, donc hors de l'usine, dans laquelle est impliquée une employée, qui a tout fait basculer. Deux entretiens préalables avant sanction voire licenciement sont prévus par la direction de l'entreprise. C'est "inacceptable" explique Florent Duc, secrétaire du CSE à Teisseire. "Il y a une part de responsabilité de la direction. On a une nouvelle direction générale, une nouvelle direction à l'usine qui est problématique."

Des postes en moins

Cette tension sociale chez Teisseire vient en grande partie de la baisse de la masse salariale. "Pour le même boulot, on a moins d'effectifs. On a aussi des réorganisations dans les services. On recoupe d'anciens postes et on les regroupe dans des nouvelles fiches de postes", explique Fathi Ghiloufi, délégué CGT. Florent Duc insiste : "on a des départs en retraite qui ne sont pas remplacés alors que la production reste stable." L'an passé, une grande partie des salariés de Teisseire s'étaient déjà mis en grève en janvier 2020 pour dénoncer un projet de suppression de 32 postes.

Crolles : des salariés de Teisseire en grève depuis jeudi 8 avril pour dénoncer la dégradation de leur conditions de travail © Radio France - Denis Souilla

Des bâtiments vieillissants et la crainte d'une délocalisation

Outre des postes en moins, des salariés ne cachent pas leur inquiétude. Teisseire, qui a fêté ses 300 ans d'existence en 2020, n'investit pas dans ces bâtiments sur son site historique à Crolles. "On ne remet pas en question l'investissement technique mais sur le bâtiment on n'a pas ou très peu d'investissements. Une entreprise tricentenaire, numéro un mondial du sirop, c'est inacceptable qu'elle ne mette pas d'argent pour son bâtiment et qu'elle ne mise pas sur ses employés. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait de la délocalisation." Près de 300 personnes travaillent sur le site Teisseire à Crolles. Les représentants syndicaux parlent aujourd'hui de cas de risques psychosociaux chez certains salariés. La direction de Teisseire à Crolles n'a pas donné suite à nos sollicitations.