"Croyez en vous !" : une journée dans l'Indre pour aider les femmes à créer une entreprise

L'association "Second souffle", basée à Levroux, organise la huitième édition de "24 heures pour rebondir". Une journée entière avec des tables rondes par visioconférence dédiées au rebond par la création et la reprise d'entreprises. Ce vendredi 25 septembre, la place des femmes est mise à l'honneur. "L'entrepreneuriat est une formidable opportunité professionnelle", explique Dimitri Pivot, président et fondateur de Second souffle. Il souligne l'évolution de la société et des mentalités. "Aujourd'hui, on a pratiquement autant de femmes que d'hommes qui créent ou reprennent des sujets. Les femmes prennent plus facilement leur carrière en main malgré la charge familiale qui pèse", ajoute-t-il.

Pourtant, pas facile de se lancer et de porter un projet dans le monde de l'entreprise. "Un conseil qu'on peut donner à tous mais notamment aux femmes, c'est de croire en vous. Les entreprises créées ou reprises par des femmes sont plus pérennes", précise Dimitri Pivot, invité de France Bleu Berry ce vendredi. "Par le passé, les femmes ont moins cru en elles à cause de la charge familiale. On va faire intervenir les quatre grands réseaux d'accompagnement au féminin. Vous avez des réseaux qui accompagnent ces femmes porteuses de projets", conclut le président de l'association "Second souffle".