Cruas : Calcia prié de mettre la main au porte-monnaie

Comme la loi l'y oblige, l'entreprise Ciments Calcia va verser entre 227.000 et 307.000 euros pour créer des emplois à Cruas. Elle a annoncé le 18 novembre 2020, la fermeture de son site ardéchois et la disparition de 66 emplois.

L'entreprise Ciments Calcia va participer à la revitalisation du bassin d'emploi de Cruas. La loi l'oblige à verser une somme proportionnelle au nombre de suppression d'emploi. Le site de Cruas de Calcia emploie 66 personnes.

Aider à la création d'emplois

La somme va aider à la création ou à la reprise d'entreprises respectant les principes de la transition écologique demande l'Etat. Il s'agira également d'aider à l'embauche dans les TPE/PME locales de personnes issues des quartiers populaires.

Sur les 66 personnes qui devraient perdre leur emploi, 11 ont été reclassées selon la préfecture de l'Ardèche. Un chiffre contesté par la CGT de l'entreprise qui explique que 2 ont été reclassées et que les 9 autres ont quitté Calcia et ont retrouvé un emploi par leurs propres moyens. Il reste 55 employés qui, s'ils ne trouvent de solution alternatives, recevront une lettre de licenciement en juin prochain.

Que va devenir le site de Calcia ?

C'est un coup dur pour la maire de Cruas même si la commune accueille une centrale nucléaire pourvoyeuse d'emplois. Calcia était une entreprise historique de la commune et la surface occupée est très importante.

La maire s'inquiète du devenir de ce site industriel. L'entreprise Ciments Calcia va-t-elle démanteler ce site industriel ? Que deviendra-t-il à terme ? Sera-t-il possible d'y réinstaller des entreprises ? Une réunion doit avoir lieu en janvier entre les élus de la commune et de l'intercommunalité et la direction de Calcia.