Cruas : l'usine de ciment Calcia officiellement fermée, "une douleur" pour les salariés

Une usine ardéchoise historique a officiellement fermé ce mercredi. L'usine de ciment Calcia à Cruas, qui fonctionnait depuis plus d'un siècle. La direction jugeait sa production structurellement déficitaire et avait pris cette décision de fermeture il y a un an et demi. Elle va commencer à envoyer les lettres de licenciement aux 66 salariés.

L'usine Calcia à Cruas (Ardèche) est en fait à l'arrêt depuis plus d'un an © Radio France - Nathalie Rodrigues

En réalité, la production est arrêtée depuis plus d'un an. L'usine ne fume plus, le four est arrêté. Un crève-coeur pour Christophe Giroire, 60 ans. Il a fait toute sa carrière chez Calcia, sur différents sites du groupe : "quand on passait devant l'usine et qu'elle fumait, ça rassurait les salariés. Quand on était en production et que le four s'arrêtait, on mettait tous la main à la pâte pour qu'il reparte rapidement. De le voir arrêté comme ça, c'est vraiment une douleur, quelque chose de très difficile à vivre...parce qu'on s'est battu toute notre vie pour que ça tourne bien et là, d'un claquement de doigts, ça s'arrête et ce n'est pas logique."

Les salariés sont dispensés d'activité depuis le mois de mars, payés même s'ils restent à la maison donc, mais moralement, c'est difficile explique Jérémy Del Terra, conducteur d'engin sur la carrière depuis 15 ans : "je fais du jardinage, des choses futiles...en fait, je gaspille le temps et je suis un peu perdu. Et surtout, je stresse à l'idée de refaire un CV, de devoir retrouver un travail. Je vais avoir du mal à m'y remettre et à retrouver le goût."

Des banderoles témoignent encore de la lutte des salariés pour maintenir ouverte l'usine de ciment Calcia à Cruas (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Sur 66 salariés, une quinzaine ont déjà trouvé un emploi ailleurs et une poignée sont en retraite. Patrice Vigouroux, délégué syndical CGT, veut continuer le combat pour les autres : "pour moi, le travail n'est pas terminé. Il y a encore cinquante salariés à reclasser. Et surtout, il y a encore un site qui peut fonctionner. Peut-être qu'un repreneur peut pointer le bout de son nez et faire en sorte que cette usine perdure. On a une carrière qui a un gisement encore exploitable pour 27 ans, voire 60. Ouvrir une carrière aujourd'hui en France c'est impossible. Et nous on en a une qui est aux portes d'une voie ferrée et du canal, sur la Nationale 86. L'usine de Cruas ne peut pas être mieux implantée."