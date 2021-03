Cruas : une grève illimitée contre la fermeture de la cimenterie Calcia

Des salariés de l'usine Calcia Ciments à Cruas (Ardèche) ont entamé ce jeudi à 5h du matin une grève illimitée. La fermeture du site a été annoncée en novembre et la direction ne veut plus rien négocier regrette la CGT.

Jusqu'ici, les salariés de Calcia Ciments à Cruas avaient fait entendre leur colère à travers des actions coups de poing sur d'autres sites du groupe. Mais ce jeudi à 5h, ils ont entamé une grève à Cruas, sur le site même menacé de fermeture d'ici 2022. 80% de grévistes pour cette première journée d'après Patrice Vigouroux, délégué CGT, "aucun camion ne rentre ni ne sort du site. C'est une grève illimitée, ça peut durer des semaines voire des mois".

Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de Ciments Calcia a été annoncé en novembre dernier. La procédure d'information/consultation arrive à son terme, et "notre direction nationale ne souhaite pas nous entendre, nous ferme la porte au nez" regrette le représentant syndical Patrice Vigouroux. La CGT veut renégocier le nombre d'emplois supprimés sur l'ensemble du groupe (puisque deux autres sites sont concernés par le PSE), et les mesures d'accompagnement "qui ne sécurisent pas l'ensemble des salariés".

Par ailleurs, Patrice Vigouroux veut une solution pour que le site de Cruas perdure : "ou bien en restant avec eux... Mais ça, à mon avis, c'est terminé puisqu'ils ne veulent plus de nous. Ou bien ils peuvent nous céder à quelqu'un d'autre...mais ils ne veulent pas céder le portefeuille clients à un éventuel repreneur ! Donc, en gros, ils veulent nous laisser mourir tout simplement. Notre direction ne daigne nous répondre, elle fait la sourde oreille. Nous on ne peut pas laisser fermer un site qui a 150 ans comme ça. Donc on est en grève illimitée !"