A Cry-sur-Armançon, tous les jeudis, c'est tête de veau !

Depuis 10 ans, au bar restaurant du Pont à Cry-sur-Armançon, Vincent le patron régale ses convives, avec sa tête de veau sauce ravigote. Et le bouche à oreille fonctionne bien car tous les jeudis, le restaurant fait salle comble.

Il est midi. Vincent le patron est aux fourneaux. Les clients commencent à arriver. Et parfois ils viennent de loin pour déguster sa tête de veau.« Des clients qui habitent Sens et même Lyon sont venus nous voir. Des personnes qui passent la journée dans le secteur et qui viennent au restaurant parce qu'ils ont entendus parler de notre tête de veau. »

"C'est pas de la tête de veau de supermarché"

Tous les jeudis au restaurant du Pont à Cry sur Armançon, c'est tête de veau. Le reportage de Damien Robine Partager le son sur : Copier

Parmi les habitués, il y a Geoffrey. Lui n'hésite pas à faire 30 km depuis son travail pour venir déguster son plat préféré. « Cette tête de veau elle est comme la grand-mère pouvait la faire . Elle est savoureuse, charnue. La sauce est bonne. C'est pas de la tête de veau de supermarché. C'est pas du gras, y a de la viande. »

Vincent le patron du restaurant du Pont reçoit la tête de veau le mercredi . Elle est cuisinée et servie le jeudi pour garantir la fraîcheur du produit © Radio France - Damien Robine

A la table d'à côté, Christian déjeune en face de son fils Cédric. Les deux hommes viennent de Montbard. Et on comprend vite pourquoi ils aiment se retrouver à Cry-sur-Armançon . « On adore la tête de veau. Et ici elle est très bonne. La sauce ravigote, on adore » explique Christian. Et Cédric ajoute « Dès que c'est possible nous venons ici. C'est une très bonne adresse et je la conseille à tout le monde. »

"J'ai mangé de la tête de veau ailleurs, mais c'est pas pareil"

José lui a carrément dégusté sa première tête de veau au restaurant du Pont. C'était une vraie découverte. « Moi j'adore ça. C'est la façon de faire du patron. J'ai mangé de la tête de veau ailleurs, mais c'est pas pareil. »

Parfois le jeudi, un deuxième service est nécessaire pour contenter tous les amateurs de tête de veau © Radio France - Damien Robine

Et puis pour ceux qui ne viennent pas au restaurant du Pont, la tête de veau est aussi un plat à emporter. Ça plaît beaucoup aux habitants du village comme Jean Pierre. « On la commande toujours une semaine à l'avance. On n'est jamais déçu, c'est copieux. Il y a la qualité et la quantité. »

Le restaurant du Pont est ouvert tous les jours à Cry sur Armançon.