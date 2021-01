Cryopôle à Dax, Le froid au service de notre bien-être.

Depuis le 4 janvier dernier, au 34 boulevard des sports à Dax, Raphael Lissalt a ouvert un centre de cryothérapie intégrale et locale.

Raphaël Lissalt, avec Jean-Philippe Lissalt (kiné et père), Margaux de brito (ostéopathe et belle-soeur) formés par la franchise Cryopôle, ont ouvert depuis lundi 4 janvier à Dax un centre de cryothérapie. Cryothérapie intégrale et cryothérapie locale.

L'objectif de la Cryothérapie intégrale et locale est d''obtenir un choc thermique --> effet antalgique, anti-inflammatoire et anti-oedémateux, sécrétion d'endorphine (+ amélioration du sommeil pour l'intégrale). sport, bien-être et également médical (rhumatologie, traumatologie, neurologie... sclérose en plaques, fibromyalgie, spondylarthtrite ankylosante, algodystrophie, entre autres, sont indiquées)

Le centre propose aussi la Cryolipolyse : un appareil d'amincissement par le froid. 20% à 30% des adypocites de la zone traitée vont être évacués par le corps naturellement. Et non-invasif. Objectif : affiner la silhouette.

La cryoface : soin visage anti-rides, anti poches, effet liftant. Naturel et non-invasif.

Les études scientifiques l'ont prouvé, l'exposition au froid est extrêmement bénéfique pour la santé. Cryopôle à Dax propose une prise en charge personnalisée et des protocoles de suivi sur mesure basés sur plusieurs années d'expérience. Les séances se déroulent toujours sous le contrôle d'un professionnel de santé, expert en cryothérapie.

Cryopôle à Dax 09 83 79 92 14.