Retraités : tout ce qu'il faut savoir sur le remboursement de la CSG

C'est ce jeudi que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) rembourse la CSG trop-perçue depuis le début de l'année. Cinq millions de retraités sont concernés, pour un montant total de 200 millions d'euros. Qui va être remboursé, quand et comment ? Suivez le guide.

C'était une promesse faite par Emmanuel Macron aux retraités en décembre dernier : annuler la hausse de la CSG d'1,7 point en 2019.

Mais le temps que la mesure soit mise en place, 3,7 millions de foyers fiscaux - soit 5 millions de retraités - ont continué de payer cette augmentation. Ils vont donc être remboursés du trop-perçu par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) dès ce jeudi. 200 millions d'euros au total, soit 150 euros en moyenne par foyer fiscal.

Qui est concerné ? Les retraités qui touchent entre 1.200 et 2.000 euros nets de pension par mois, et qui n'ont aucun autre revenu supplémentaire, notamment foncier.

Exemple, si la Cnav vous verse 1.450 euros chaque mois, vous allez recevoir 100 euros. 188 euros si vous êtes un couple percevant 2.500 euros nets.

Comment va s'effectuer le remboursement ? Directement sur votre compte en banque : un virement avec la mention "remboursement CSG".

Quand le remboursement aura-t-il lieu ? À partir de jeudi 9 mai pour les retraités du privé, du régime général, et les agriculteurs. Les retraités de la fonction publique devront en revanche encore patienter quelques semaines. Chez les anciens agents hospitaliers et territoriaux, le changement de taux et le remboursement seront effectués le 28 mai.

Les ex-agents de l'Etat seront les derniers servis: pour eux, le nouveau taux entrera en vigueur le 30 mai et le trop-perçu sera reversé le 15 juin.