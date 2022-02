CSM, bouclier contre les cybers attaques

Les pirates du net

Depuis des années, les cyberattaques se multiplient sur internet. Des groupes de hackers, surnommés ransomwares prennent le contrôle des systèmes informatiques et ne le rendent qu’après versement d’une rançon.

Selon une enquête mondiale menée par Claroty, spécialiste de la sécurité des systèmes informatiques, 80 % des organismes sondés ont déclaré avoir subi une attaque en 2021, 47 % d'entre eux signalant un impact sur leur environnement OT/système de contrôle industriel (ICS), ce qui est considérable. Plus de 60 % ont payé la rançon et 52 % ont payé, parfois 450 000 euros ou plus.

Dans le monde, des millions de personnes ont ainsi pris conscience des répercussions financières et sociétales considérables de ce fléau. En outre, face à la pandémie de Covid 19, les chefs d'entreprise qui ont recours au télétravail cherchent toujours à déterminer comment fonctionner efficacement et en sécurité.

CSM, entreprise bastiaise spécialisée dans la lutte contre la cyber criminalité - Corse Sécurité Management

A Bastia, Boris Brunel dirige Cyber Securité Management, spécialisée pour lutter contre ce fléau qui n’épargne pas la Corse.

Les rançons réclamées par les hackeurs peuvent aller jusqu’à 450 000 euros voire plus.