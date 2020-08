Cueillette des pommes de terre à Arthon : un succès qui ne se dément pas

Originaire de la Somme, Laurent Desfontaines (58 ans) exploite depuis plus de 20 ans son champ de 7 hectares. Sur place, vous trouverez plusieurs variétés de pommes de terre : Bintje et Rosabelle pour les frites, purées ou encore potages ; de la Gourmandine, Chérie ou des rattes pour les pommes de terre sautées, vapeur ou en salade. Quand vous arrivez sur place, tout est prévu."Il y a le petit panneau qui indique la variété devant les patates. Les gens vont ramasser eux mêmes. Je peux fournir des seaux des sacs ou des brouettes. et pour ceux qui souhaitent ramener des grands volumes nous pouvons les ramener avec un tracteur", indique Laurent Desfontaines.

Emmanuel du Poinçonnet et Germain de Montierchaume connaissent les lieux et le principe de la cueillette © Radio France - Sylvain ROGIE

Et depuis 20 ans, le succès est au rendez-vous. Par weekend, entre 150 et 200 personnes se rendent sur place pour avoir non seulement le contact avec la terre mais aussi repartir avec des pommes de terre cueillies soi-même. Emmanuel arrive du Poinçonnet, il connait le principe et l'endroit. "andCela fait des années que je viens ici notamment qu j'étais enfant avec mes parents. Je trouve ça sympa de cueillir la pomme de terre directement dans le champ. J'en prends environ 25 kilos pour toute l'année. Il faut les conserver dans des cagettes et dans le noir", explique-t-il. Germain pour sa part arrive de Montierchaume. "Il y a beaucoup de variétés. J'ai pris de la rosabelle ce matin c'est ce que nous consommons le plus à la maison pour faire des frites, de la purée ou encore des potages. Et puis le prix est intéressant aussi", ajoute-t-il.

Laurent Desfontaines est le propriétaire du champs de pommes de terre, d'oignons jaune et rouge et d’échalotes. © Radio France - Sylvain ROGIE

Il vous en coûtera 65 centimes le kilo pour les variétés Bintje, Rosabelle, Gourmandine ou encore la Chérie. Et 1 euro 80 le kilo pour la Ratte. C'est environ 30% moins cher qu'en grande surface comme le souligne Laurent Desfontaines, le propriétaire du champ : "C'est très intéressant pour le consommateur mais aussi pour le producteur. J'ai une marge plus importante parce que je ne vends pas à la grande distribution ou à un grossiste. Et le consommateur achète ses pommes de terre beaucoup moins cher qu'en super-marché donc c'est du gagnant-gagnant." La cueillette se terminera le weekend du samedi 12 et dimanche 13 septembre.