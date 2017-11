Cugnaux : du coaching pour apprendre à parler de son handicap en entretien d'embauche

Comment bien préparer un entretien d'embauche quand on est handicapé ? Ce lundi, 6 demandeurs d'emploi ont participé à une séance de simulations d'entretiens, pour apprendre à parler, ou pas, de son handicap lors d'un recrutement.

Alexandra a une vingtaine d'années. Elle a fait plusieurs stages en prévention du risque incendie, et est à la recherche d'un poste de conseillère en prévention dans une entreprise. Elle a déjà eu des entretiens, mais sans réussir à décrocher un travail : "Je manque de confiance en moi, et à chaque fois, c'est ça qui m'a bloqué".

Réfléchir avant l'entretien à la manière d'aborder le handicap

Elle a un syndrome d'asperger, une forme légère d'autisme, difficile à cacher en entretien. Elle aborde donc systématiquement le sujet avec les recruteurs, en leur présentant un document qui leur explique son handicap, et ce que cela peut apporter à l'entreprise. "Ça facilite la communication autour de mon handicap, mais souvent, j'ai un peu honte d'en parler".

Et c'est bien là le problème pour Hervé Lustemberger, consultant en management, qui anime l'atelier. Souvent, le handicap gêne autant le candidat que l'employeur : "Je vois beaucoup de personnes qui se disent : mon dieu, j'ai un handicap. Est-ce que je le mets sur le CV ou pas ? et en entretien, ils peuvent être fragilisés, de se dire qu'ils vont parler de leur handicap sans savoir comment l'aborder".

Des simulations d'entretien pour se préparer aux questions gênantes

Alors pour se préparer aux inévitables questions, rien ne vaut un exercice pratique, avec Hervé Lustemberger dans le rôle du recruteur qui pose les questions piège : pourquoi voulez vous changer de métier ? Votre handicap ne va-t-il pas vous gêner dans votre poste ? le but est d'apprendre à valoriser d'abord ses compétences, et d'expliquer que le handicap n'est que secondaire. Et si le handicap ne se voit pas, "pas la peine d'en parler" conseille l'expert. C'est ce qu'a choisi de faire Christian, en reconversion pour devenir chauffeur : "Je suis bipolaire, mais ça n'interfère pas avec mon travail. Il se passe en général plusieurs mois sans que je fasse de crise, et je me soigne pour en faire de moins en moins".

Toute la semaine, la maison de l'emploi de Cugnaux propose des animations dans le cadre de la Semaine de l'emploi des personnes handicapées , notamment un job dating, jeudi 16 novembre, de 10h à 13h. Toutes les animations dans la région sont à retrouver ici.