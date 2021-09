Ouvert en juin dernier, le Kini, composé d’une équipe de 6 personnes, propose de la cuisine et des cocktails. Un concept inspiré des grandes villes, mais avec une touche landaise.

Cuisine et Cocktails : le duo gagnant pour le Kini à Hossegor

Clémence Daverat et sa sœur arrivent de Paris….mais elle sont bien landaises. Originaires de Dax, elles ont toutes les deux travaillé à la capital pendant des années : elles y avaient pris l’habitude, après le boulot, d’aller boire quelques cocktails. Elles se sont dit que cela manquait sur la côte landaise, pour les landais et les vacanciers : c’est pour cela qu’elles ont lancé ce concept.

« L’idée de boire des cocktails c’est pas nous qui l’avons inventé, en revanche, les cocktails chez nous, sont bien nos propres recettes »

Le choix d’Hossegor c’est parce que les 2 sœurs dacquoises ont passé toutes leurs vacances dans la station balnéaire, elles s’y sentent bien et qu’elles trouvent « l’atmosphère cool ». On vient au Kini à Hossegor pour l’ambiance générale, pour bien manger, pour passer un bon moment explique Clémence Daverat. « On ne presse pas les clients. »

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.