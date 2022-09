Cuisines Mobalpa : le groupe Fournier va installer sa nouvelle usine de production dans la Drôme

Le groupe Fournier, qui possède les marques Mobalpa et SoCoo'c et dont le siège se situe en Haute-Savoie, va s'implanter dans la Drôme. Une nouvelle usine de production de meubles de cuisine doit être construite à Alixan, au nord-est de Valence.

C'est une première pour le groupe Fournier. Le spécialiste de la fabrication et la distribution de meubles de cuisine, qui possède les marques Mobalpa et SoCoo'c et dont le siège social est situé à Thônes en Haute-Savoie, va s'implanter dans un autre département. D'ici 2026, une nouvelle usine de production de meubles doit être construite sur le parc d'activités de Rovaltain, situé sur la commune d'Alixan, au nord-est de Valence, tout près de la gare TGV.

Difficile de trouver de la main d'œuvre et des terrains disponibles en Haute-Savoie

Le groupe haut-savoyard va investir 120 millions d'euros pour construire cette nouvelle usine de 30 000 mètres carrés. Environ 150 salariés devraient aussi être recrutés dans un premier temps, avant une possible seconde phase de travaux pour porter la surface totale à 70 000 mètres carrés et faire travailler jusqu'à 600 employés sur le site drômois.

"C'est la première fois que l'on passe les frontières de la Haute-Savoie", explique Philippe Croset, le directeur général du groupe Fournier, qui reconnaît qu'il est difficile pour l'entreprise de trouver des terrains disponibles pour bâtir cette nouvelle usine en Haute-Savoie et qu'il est aussi plus compliqué de recruter de la main d'œuvre du fait des prix élevés de l'immobilier et de la proximité avec la Suisse.

"Mais on ne quitte pas la Haute-Savoie", tempère le patron du groupe Fournier, qui fait construire en ce moment une usine spécialisée dans les agencements sur mesure (dressing, bibliothèque) sur son site d'Alex, à proximité de Thônes. Une centaine de salariés devraient être recrutés et les premiers meubles devraient sortir de cette usine en 2024. Le groupe Fournier emploie aujourd'hui 2 000 salariés avec des sites à Thônes, Alex ou encore Metz-Tessy.