Culture à petit prix et grosse générosité à la braderie du Secours Populaire à Dijon

Ce dimanche 11 juin, le Zénith de Dijon se remplit de 4 semi-remorques de livres, CD et DVD à bas prix : c'est la 9ème braderie solidaire organisée en faveur du Secours Populaire. De 9 à 20 heures vous pourrez vous faire plaisir et aider à financer les actions de l'association.

C'est devenu un événement à Dijon et surtout, une initiative unique en France : ce dimanche 11 juin, c'est la neuvième braderie géante du Secours Populaire. En partenariat avec la FNAC, ce sont plusieurs milliers de produits culturels à prix cassés, livres, CD, DVD, jeux vidéo ou des jouets...

3 à 4 semi-remorques de culture

Les produits que vous pourrez vous offrir à Dijon viennent en réalité de toute la France : depuis le début de l'année, les entrepôts des différents magasins FNAC de France regroupent les CD, livres et DVD qu'ils ne peuvent pas mettre en rayon. Des produits sortis du circuit classique de vente à cause d'une page cornée, d'un bord en plastique cassé ou d'une boîte de jeu délavée.

"Ces produits sont destinés à être détruits, précise Mathieu Garcia, directeur du magasin FNAC de Dijon depuis quatre ans. Plutôt que de les jeter, on préfère les récupérer d'abord dans une démarche écologique et ensuite dans une démarche solidaire. On préfère les remettre dans le circuit et grâce à ça, permettre à des gens qui n'ont pas toujours accès la culture de pouvoir le faire."

On fixe les prix en divisant le prix habituel par 4 ou 5. Un livre de poche qui coûte 7 à 8 euros, on va le vendre 2 euros.

Le Secours Populaire toujours plus sollicité

Cette année il y aura 250 bénévoles en salle et en caisse, il y aura donc peu de temps d'attente. L'an dernier avait été une année exceptionnelle pour l'association. Elle avait réussi à récolter 171 000 euros. David Lebugle est directeur du Secours Populaire à Dijon : "Avec cette somme, nous avons pu acheter des produits de première nécessité, des produits d'hygiène et de la nourriture car le nombre de bénéficiaires du Secours Populaire ne cesse d'augmenter."