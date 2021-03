Culture : une semaine d'occupation au Paloma de Nîmes

L'atmosphère a bien changé au Paloma de Nîmes : lors du premier week-end d'occupation, les gorgées de pizza et de bière ponctuaient les débats d'intermittents du spectacle, prévoyant l'occupation de la salle de musique jusqu'à nouvel ordre.

Une semaine plus tard, l'opération s'organise : à tour de rôle, les acteurs du monde de la culture prennent le micro. Devenus colocataires, les artistes et techniciens du Paloma entendent asseoir une lutte durable, à l'instar de Denis, régisseur de répétition.

On a encore un peu du mal à s'organiser en interne. On mange ici, dans ce grand espace qui permet une bonne distanciation. Pour les couchages, nous dormons dans la grande salle, à dix ou douze maximum. Les gens sont bienveillants : malgré une caisse commune, on vient nous apporter à manger pour nous soutenir.