L'entreprise de signalétique CVSI basée à Braud et Saint Louis conjugue réussite économique depuis la crise du Covid et bien-être de ses salariés, dont 80% sont en situation de handicap. A l'encontre de bien des préjugés.

CVSI à Braud et Saint Louis : quand le bien-être des salariés rend leur entreprise performante

CVSI emploie actuellement 58 personnes à Braud et Saint Louis

Depuis sa création en 2010, CVSI fabriquait des panneaux de signalisation, des enseignes lumineuses et autres habillages de façades pour les entreprises, ou les artisans désireux d'augmenter leur visibilité.

Dès l'annonce du premier confinement, l'entreprise a vu son activité économique s'arrêter du jour au lendemain. Cependant, grâce à l'agilité de son co-fondateur Sébastien Peignon, elle a tout de suite compris l'opportunité, pour elle, d'utiliser ses imprimantes 3D afin de fabriquer des panneaux en plexiglas, des visières ou encore des chevalets de protection, tous ces objets qui ont connu du jour au lendemain une énorme demande.

Des objets qui CVSI fabrique encore aujourd'hui sur son site principal de Braud et Saint Louis, même si elle est désormais revenue à son coeur de métier. Une entreprise passée de 4 salariés à sa création en 2010 à 58 actuellement, et qui prévoit d'ici l'année prochaine de construire un nouveau site plus grand juste à côté de l'actuel.

L'éloignement de Bordeaux inconvénient ou atout?

Cette situation géographique ne pose selon le patron de CVSI aucun souci pour les clients et fournisseurs, puisque l'A10 se trouve juste à côté.

Quant aux salariés, "la circulation étant devenue un enfer dans la métropole bordelaise" , explique Sébastien Peignon, "aujourd'hui j'ai plus de facilité à convaincre de futurs candidats à changer de vie et à s'installer ici pour une qualité de vie bien meilleure".

Il met aussi un point d'honneur à respecter le bien être de ses salariés et à donner une chance à tout le monde. Ainsi 80% de l'effectif est aujourd'hui en situation de handicap et CVSI a obtenu le label d'entreprise adaptée. Une entreprise ou les salariés sont heureux et qui cartonne économiquement. Elle vient même pour l'anecdote de décrocher la fourniture de 7000 stylos qui seront distribués comme goodies sur le Jeux de Paris 2024.

