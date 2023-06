Cyberattaque au CHU de Rennes : "On a su réagir très vite"

Cette cyberattaque est d'une ampleur sans précédent pour le CHU de Rennes. Elle a été décelée mercredi en fin de journée. Une plainte a été déposée. La direction du CHU a fait le point sur la situation ce vendredi.

France Bleu Armorique : Quelles sont les conséquences de cette cyberattaque pour l'hôpital ?

Véronique Anatole-Touzet, la directrice du CHU de Rennes : Nous avons détecté cette cyberattaque mercredi soir. Nous avons immédiatement réuni notre cellule de crise et mis en place le dispositif immédiat qui nous a permis de maintenir l'ensemble de nos activités médicales. Nous avons isolé notre système, ce qui a conduit à l'arrêt des connexions Internet. L'ensemble de nos activités, à la fois de SAMU, d'urgences de proximité et de recours, ont été assurées et sont assurées grâce à ces mesures. Les patients qui viennent à des rendez-vous peuvent apporter leurs résultats d’examen sous forme de documents papier. Ils ne peuvent toujours pas prendre rendez-vous sur internet, mais ils peuvent appeler. Il peut y avoir des incidences aussi pour nos services de secrétariat, dans l’envoi de compte-rendu aux médecins de ville par exemple. Mais, on rappelle qu’en cas d’urgence, les praticiens et les équipes soignantes appellent leurs correspondants par téléphone s'il y a besoin. Ce qui est aussi important de préciser, c'est que nos contacts avec l'extérieur sont rétablis. Il y a des mails entrants, c'est-à-dire que nos partenaires de santé, quels qu'ils soient, peuvent adresser des mails aux professionnels de santé du CHR. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à jeudi soir. En revanche, les professionnels de santé du CHU ne peuvent toujours pas envoyer des mails à l'extérieur. Nous avons dû utiliser des fax lorsque c’était nécessaire.

FBA : Lors de cette cyberattaque, des données ont fuité ?

Véronique Anatole-Touzet : Nous avons effectivement des données qui ont été exfiltrés. Nous ne connaissons aujourd'hui ni le périmètre ni la nature de ces données. On ne sait pas s’il s’agit de données patient. Des investigations sont toujours menées par l'ANSSI, l'Agence nationale du système d'information de sécurité des systèmes d'information qui aident les hôpitaux dans la gestion des cyberattaques. Si des données personnelles, ont été exfiltrés, les personnes seraient prévenues évidemment immédiatement. Nous avons fait une déclaration à la CNIL bien évidemment, mais aussi déposé plainte. Le procureur spécialisé du parquet de Paris en charge de ces affaires de cyberattaque est saisi et va mener les enquêtes sur le plan pénal. A ce stade, nous n'avons pas de demande de rançon. Mais les choses peuvent évoluer. Pour le moment, nous avons une présomption selon laquelle ce serait plutôt une cyberattaque d’origine externe, mais je ne peux pas le confirmer aujourd'hui.

FBA : il faudra du temps pour un retour à la normale ?

Véronique Anatole-Touzet : Cela peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. C'est ce que nous constatons dans l'ensemble des cyberattaques en France. Tout va dépendre des investigations en cours et de l'état de notre capacité aussi à remettre en fonctionnement un certain nombre d'applications, mais qui ne sont pas encore une fois essentielles à la prise en charge du patient qui est aujourd'hui assuré.