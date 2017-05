Cyberattaque : une entreprise landaise parmi les victimes

La cyberattaque du week-end dernier a touché des centaines de milliers d'entreprises dans le monde. Parmi les victimes, une petite entreprise des Landes : Veiltec, qui est basée à Pissos, a vu l'un de ses serveurs informatique piraté avec une demande de 300 dollars de rançon.

Une nouvelle cyberattaque de grande ampleur est en cours dans le monde, avec des centaines de milliers d'ordinateurs une nouvelle fois touchés selon des experts en cybersécurité. Un logiciel malveillant s'introduit dans des ordinateurs vulnérables grâce à la même faille que celle qui a touché vendredi dernier 150 pays la semaine dernière dont la France, et notamment une entreprise des Landes.

Une TPE de quatre salariés à Pissos. Veiltec est spécialisée dans l'édition de logiciels pour agriculteurs. Vendredi soir le patron Pascal Bourg s'est rendu compte qu'un de ses serveurs informatique avait été piraté. Ce serveur permet de mettre à disposition des sites pour surveiller les systèmes d'irrigation, et là "tous ces sites étaient en panne et les fichiers cryptés" explique Pascal Bourg. "La seule solution proposée par les pirates était de payer une rançon de 300 dollars pour pouvoir décrypter et remettre en fonctionnement ces fichiers" poursuit le chef d'entreprise landais.

Ce qui est beaucoup plus difficile c'est le temps qu'on va passer à faire de la réinstallation d'un système qui fonctionnait - Pascal Bourg

Pascal Bourg refuse de payer la rançon : "C'est une solution facile, mais qui est un peu dangereuse, parce qu'on est pas sûr qu'elle puisse fonctionner, et ça n'empêche pas le ransomware (logiciel maveillant) de rester sur votre ordinateur." Aucune donnée n'a été perdue, alors il préfère réinstaller complètement tout son système, "j'ai acheté un autre serveur pour dépanner rapidement mes clients, puisque mon serveur attaqué est indisponible et le sera pour un certain temps. cela va me coûter 300 ou 400 euros, c'est loin d'être affreux, mais ce qui est beaucoup plus difficile c'est le temps qu'on va passer... du temps perdu à faire de la réinstallation d'un système qui fonctionnait."

Depuis samedi, l'équipe de Veiltec est donc à pied d'oeuvre et espère avoir terminé ce vendredi soir. Outre le temps passé, il faut aussi expliquer aux clients de l'entreprise "ce n'est pas toujours évident, surtout que là on arrive en période d'irrigation et les gens ont de plus en plus besoin de leur système" rajoute Pascal Bourg.

Comment éviter une nouvelle attaque ? C'est difficile selon Pascal Bourg car le problème c'est que beaucoup de petites entreprises n'ont pas de service dédié à la surveillance informatique, là aussi c'est beaucoup trop cher.