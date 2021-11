Cyberharcèlement : une start-up bordelaise vient en aide aux parents et à leurs ados

Selon les derniers chiffres publiés ce jeudi à l'occasion de la Journée Nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, 40% des adolescents confient avoir déjà subi une agression en ligne. Ils sont même 10% à se déclarer victime de cyberharcèlement, soit 3 élèves par classe. Un phénomène qui ne s'est pas amplifié pendant la crise sanitaire, mais qui repart de plus belle depuis le mois de septembre avec le retour en classe à temps plein dans les écoles, collèges et lycées. Face à des adolescents victimes ou auteurs de harcèlement et à leurs parents souvent démunis, la start-up bordelaise MyTwiga, basée à Bègles, propose des outils numériques destinés à responsabiliser les jeunes et à favoriser le dialogue avec leurs parents.

Une plate-forme de formation pour les jeunes et leurs parents

Pour les ados, qui sont 89% à avoir un portable à partir de 11 ans, soit dès l'entrée en 6ème, Mytwiga propose des petites séances de formation très concrètes via des vidéos ou des tutos: comment protéger sa vie privée? Comment fonctionnent les réseaux sociaux? A partir de quand devient-on harceleur ou harcelé? En fait un mode d'emploi très concret, mais qui n'existe pas vraiment ailleurs. My twiga c'est aussi un bouton d'urgence que les ados peuvent activer à tous moments pour rentrer en contact par téléphone avec un psychologue.

Et puis pour les parents - qui bien souvent n'ont que deux alternatives face au téléphone de leurs ados: soit l'interdire complètement soit l'autoriser et ne plus rien contrôler - MyTwiga représente une ressource pour leur expliquer le fonctionnement de ces réseaux sociaux, leurs dangers, et les limites à poser avec leurs enfants dans la bienveillance et le dialogue. "Exactement comme sur le modèle de la conduite accompagnée" explique Nadège Larcher, psychologue et cofondatrice de la start-up. " Vous ne laisseriez jamais vos adolescents avec les clés de votre voiture sans aucune formation. et bien pour les réseaux sociaux c'est exactement pareil!" explique-t-elle.

Une appli d'ici la fin de l'année

Pour l'instant MyTwiga, est un site internet, et une appli uniquement disponible pour les ados, mais une appli complète également accessible pour les parents sortira d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, le financement est essentiellement privé, mais la région Nouvelle Aquitaine, et BPI France ont déjà versé des subventions. Toutes les ressources du site sont en accès gratuit, mais vous pouvez également en échange d'un abonnement de 4, 99 euros par mois bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

"Dans notre esprit" explique Arnaud Gheysens, papa de 2 enfants et co-fondateur de la start-up "MyTwiga est un outil complémentaire de ce qui existe déjà, comme le numéro vert mis en place par l'Education Nationale ou des conférences de psychologues".

