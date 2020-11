Cybertek Pau tourne à plein régime grâce au télétravail

_« On a une forte croissance, et on ne va pas se plaindre parce qu’on a de l’activité, mais on a été pendant quelques mois en suractivité » concède Sylvain Carrère, gérant de Cybertek Pau. « Il y a eu une explosion de la vente d’imprimantes, d’ordinateurs portables, de webcams, et d’écrans secondaires. On a eu, lors du premier confinement, beaucoup d’entreprises qui ont équipé leurs salariés, et au second confinement, on a eu beaucoup de salariés qui se sont équipés pour avoir du confort à la maison »_

Un groupe en pleine forme

Groupe familiale, Cybertek peut s’appuyer sur 20 magasins physiques et un site internet. Ils font également de la maintenance, service essentiel en cette période. « On a pas mal de maintenances de professionnels. C’est leur outil de travail donc dès qu’ils ont un problème matériel ou logiciel, ils comptent sur nous pour le résoudre.