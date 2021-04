Les deux courses cyclistes professionnelles prévues en Franche-Comté mi-avril sont reportées à une date ultérieure, à cause de la crise sanitaire du coronavirus : le Classic Grand Besançon Doubs et le Tour du Jura. Les organisateurs l'ont annoncé ce mercredi, très déçus.

Cyclisme : report du Tour du Jura et de la Classic Grand Besançon Doubs à cause du coronavirus

Le Tour du Jura et la Classic Grand Besançon Doubs ne se disputeront pas mi-avril sur les routes de Franche-Comté. Ces deux courses cyclistes professionnelles sont reportées à une date ultérieure, à cause de la crise sanitaire liée au covid-19. Les organisateurs l'ont annoncé officiellement ce mercredi, à moins de deux semaines des épreuves.

C'est une grande déception" Laurent Monrolin, organisateur

"C'est une grande déception" confie Laurent Monrolin, en charge de l'organisation "mais c'est la décision la plus sage, étant donné le contexte sanitaire". Une décision prise par les organisateurs eux-mêmes, après des discussions avec les préfectures du Doubs et du Jura. "On était prêts..." répète Laurent Morolin, qui veut rester optimiste. "On va se remobiliser pour proposer deux belles journées" plus tard dans l'année.

Des nouvelles dates proches du Tour du Doubs?

Les organisateurs espèrent pouvoir reporter ces deux courses à la fin de l'été ou début de l'automne mais aucune date n'est fixée pour l'instant. Plusieurs autres épreuves cyclistes sont reportées et l'UCI (Union cycliste internationale) doit valider le calendrier. L'idée de rapprocher ces deux épreuves franc-comtoises du Tour du Doubs, prévu le dimanche 5 septembre, est bien dans toutes les têtes. Mais elle n'est pas (encore) concrétisée.

Quels cyclistes et quels parcours?

Autre inconnue pour l'instant : la liste des concurrents. Le report des courses, "c'est une nouvelle donne pour les équipes" explique Didier Monrolin, co-organisateur, qui espère un plateau aussi élevé que celui annoncé pour les 16 et 17 avril, avec deux courses qui devaient être retransmises sur la chaîne télévisée L'Equipe. Les deux parcours seront aussi à adapter : "l'ossature restera la même" précise Didier Monrolin, mais il y aura des ajustements, en fonction de la date choisie.