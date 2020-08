La relance éco : le Landais Cyrille Vidal, photographe Meilleur Ouvrier de France, s'est adapté à la crise

Le Landais Cyrille Vidal, Meilleur Ouvrier de France en photographie et installé à Aire sur l’Adour, dans les Landes, s’est adapté aux mesures sanitaires dans son studio photo. Il reste très sollicité par les entreprises pour leur communication et par les particuliers pour des portraits.

Cyrille Vidal, Meilleur Ouvrier de France en photographie d'Art et Industrielle, travaille pour des entreprises. Actuellement, certaines font appel à lui pour se relancer via la communication, et d’autres, parce qu’elles fonctionnent bien, pour montrer qu’elles avancent toujours.

"La reprise a été bien meilleure que ce que l’on pensait, c’est bien pour les images d’entreprises et pour les particuliers", estime-t-il.

Entre chaque portrait en studio, il faut espacer les séances car il faut 45 minutes pour désinfecter. "Comme les familles, les enfants, s’assoient au sol, il faut passer la serpillière avec un produit désinfectant, il faut aérer la pièce." Le photographe reste masqué pendant toute la séance.

Cyrille Vidal : interview du photographe au sujet de son activité Copier

"Tout se passe bien"

Quand on compare 2019 et 2020, on constate qu'il y a beaucoup moins de photos de mariage. "Mais finalement, les personnes qui voulaient des portraits de familles l’été, que l’on refusait d’habitude en raison des mariages à cette période, elles sont contentes", sourit le photographe.

L’autre différence pour Cyrille Vidal, c’est l’absence d'événements taurins, lui qui aime depuis ses débuts la course landaise, les corridas, les traditions. Le photographe landais reste motivé dans son travail : il adore toujours autant partager des moments avec les gens, des moments de complicité. "Savoir que je peux leur donner de belles images, cela me tient à cœur".

Le studio Vidal à Aire sur l’Adour, c’est 300m², dont 100 m² de studio pour les prises de vue.