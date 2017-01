Hébergement d'urgence : le directeur de l'Armée du Salut à Belfort dénonce un système inadapté

Chaque soir, et alors que les températures ne dépassent plus le 0 degré, plusieurs dizaines de personnes dorment dans la rue à Belfort. L'Armée du Salut qui leur vient en aide doit refuser des demandes, faute de places et de moyens. Le directeur de l'association dénonce un système mal inadapté.

Chaque jour la même rengaine. Des dizaines de personnes affluent à l'Armée du Salut à Belfort. Le midi, c'est pour manger. Le soir pour demander un toit. Mais plus de soixante ans après le célèbre appel de l'Abbé Pierre qui dénonçait "l'horreur", et malgré la mobilisation des associations, l'Armée du Salut belfortaine ne peut toujours pas faire face. "Malheureusement il manque trente ou quarante places de nuit. Beaucoup de personnes ne nous demande même plus d'aide, ils se lassent", explique Thierry Novelli, le directeur de l'association qui gère l'hébergement d'urgence à Belfort, invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce lundi.

Enfants, familles, hommes seuls, jeunes ... Tout le monde est concerné

L'Armée du Salut à Belfort loge en ce moment environ 160 personnes chaque soir. "Parmi ceux qu'on ne peut malheureusement pas loger, il y a beaucoup d'hommes seuls parce qu'on donne la priorité aux enfants et aux familles. Ces hommes ont en plus beaucoup de mal à nous solliciter, ils ont trop de mal à supporter le regard des autres." L'armée du Salut reçoit aussi des jeunes, parfois coupés de leur famille. "S'ils n'ont pas de travail, et c'est compliqué de trouver en ce moment, ils n'ont accès à aucune ressource avant 26 ans", explique Thierry Novelli.

Le directeur de l'Armée du Salut a récemment interpellé le député-maire de Belfort afin qu'il fasse pression pour faire évoluer le système de prise en charge financière de l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui quand l'association réserve un hôtel pour loger une famille à la rue, l'Etat prend en charge intégralement. "Ca coûte environ 2500 euros par mois, si on négocie bien, pour une famille de quatre ", selon Thierry Novelli. "Nous essayons de prendre de vrais logements, en plus c'est mieux adapté pour se relancer dans la vie. Mais quand on fait ça, ça coûte 600€ à l'association et là l'Etat ne nous redonne que 250 ou 300€", déplore le directeur de l'association.

Au moins 585 décès en France en 2015

"La situation est très compliquée à Belfort, mais c'est la même chose dans tout le Nord Franche-Comté et dans toute la France", selon Thierry Novelli. En 2015, le Collectif des Morts de la Rue à dénombré 585 décès de personnes sans-abris. "En se référant à l’étude 2008-2010 du CepiDc, le nombre réel de décès de Personnes Sans Domicile est évalué à 2838, soit près de 6 fois le nombre de décès connus par le Collectif", alarme l'association.