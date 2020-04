D'abord les petits, puis les plus gros, les chantiers redémarrent en Isère, ce sera vers le 4 mai pour l'A480

Ce sont les images qui ont le plus marqué à la mise en place du confinement dans l'agglomération grenobloise : l'autoroute A480, habituellement saturée à toute heure du jour, désormais déserte et son grand chantier de réaménagement à l'arrêt.

Mettre en place les gestes barrières dans les entreprises

Le chantier devrait repartir progressivement autour du 4 mai, sans vraiment profiter de cette désertion pour avancer plus vite. "On aurait aimé, mais il faut que les travailleurs des entreprises et les nôtres soient en parfaite sécurité. Il faut que les entreprises déterminent toutes les mesures barrières pour leur personnel et leurs sous-traitants", explique Xavier Rigo, directeur général adjoint du réseau autoroutier APRR/AREA.

Réquisionner des hôtels

"De plus, tout s'est arrêté avec le confinement. Et quand on dit tout, c'est aussi l'approvisionnement, les usines qui fabriquent de l'enrobé qui doivent se relancer, les ouvriers qui viennent de partout en France et qui sont repartis chez eux. Il va falloir réquisitionner des hôtels, et trouver des solutions pour la restauration. Entre notre désir de profiter du confinement pour moins gêner les automobilistes et les mesures de prévention et d'accueil dans de bonnes conditions de ces ouvriers et des nôtres, ce sont les mesures de prévention qui priment".

Les chantiers des établissements scolaires sont prioritaires

A Grenoble, le chantier du lycée Mounier mené par la région Auvergne-Rhône-Alpes a redémarré, comme celui du lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. De même que le chantier de terrassement du collège Lucie Aubrac à la Villeneuve (pour remplacer celui qui a brûlé), car ces travaux permettent aux ouvriers de rester à distance et l'ouverture est prévue pour septembre 2021. Mais le Département n'a pas encore relancé la construction du collège de Champier dans la Bièvre, pourtant jugée prioritaire, puisqu'il devrait accueillir ses premiers élèves en septembre 2020.

Le chantier du pont de la Buissière, considéré comme urgent dans le Grésivaudan

Autre chantier considéré comme urgent par le Département mais qui n'est pas encore reparti, celui du pont de la Buissière, endommagé par une crue de l'Isère et qui devait être livré au printemps 2020 pour relier les deux rives au niveau du Cheylas.

Entre 40 et 50% des activités des entreprises du bâtiment ont repris selon, la FFB de l'Isère

Selon la Fédération Française du Bâtiment de l'Isère qui regroupe 650 entreprises et 14.000 salariés dans le département, des chantiers reprennent tous les jours mais avec des capacités de production réduite, puisqu'il manque des salariés, mais aussi les intérimaires et les sous-traitants. Elle estime entre 40 et 50 % les activités qui ont repris dans son secteur (au lieu de 15 à 20% la semaine dernière). Avec, en plus des projets conduits pour des maîtres d'ouvrage publics, des gros chantiers comme la construction du siège de la Caisse d'Épargne à Grenoble, et des chantiers de constructions de logements pour des promoteurs privés comme Trignat ou Safilaf.