D'éleveur laitier à la production de céréales anciennes, un agriculteur de Carves change de voie

La Boria des Mas, c'est le nom de l'entreprise de production de farine de Frédéric Imberty qui cultive des céréales anciennes : sarrasin, seigle, blés anciens...Frédéric Imberty évoque son désir d'indépendance après avoir élevé des vaches laitières. "l'élevage n'était pas ma passion et j'étais plus intéressé par la culture des céréales anciennes, par soucis d'autonomie, j'aime bien bien me débrouiller tout seule. L'élevage laitier ne rapporte pas beaucoup. mais c'est une moindre astreinte. Les rendements sont assez faibles mais on les valorise mieux. Intérêt : un goût différend, meilleure qualité pour la santé, avec des céréales non modifiées sélectionnées par des semenciers.

Une meule de pierre pour ne pas chauffer la farine

Une meule de pierre, avec une façon de moudre qui n'altère pas la qualité de la farine, mouture lente, préserve toutes les qualités nutritionnelles et gustatives du grain. Frédéric Imberty cultive un mélange de blés anciens, plusieurs variétés, du Rouge de Bordeaux, du seigle, de l'orge, du maïs population, petit épeautre, et sarrasin. Ce n'est pas évident de trouver de graines car peu de gens cultivent les céréales anciennes, ceux qui en ont les conservent.

Les farines sont vendues à la ferme et en boutiques de producteurs à Belvès, Siorac en Périgord, le Coux-et-Bigaroque, le Buisson-de-Cadouin et une boutique a la ferme à Montpon-Menestérol. Le cultivateur affirme que le goût est bien meilleur. La farine n'est pas échauffé par la meule de pierre.