D'un Président à l'autre - Pierre Poupard président des Restos du coeur

Et si vous étiez Président de la République, que feriez-vous ? Nous avons posé la question aux présidents de chez nous. Présidents d'associations culturelles, sportives, humanitaires, de quartiers, de patrons. Premier épisode de notre série: Pierre Poupard, aux commandes des Restos du Cœur 44.

Pierre Poupard est président des Restaurants du Coeur en Loire Atlantique depuis un an et demi. Il a 65 ans, auparavant il travaillait pour l'Unicef, une organisation non gouvernementale qui vient en aide aux enfants dans la misère. C'était surtout un homme de terrain qui est notamment intervenu en Haïti lors du grave séisme de 2010.

Aujourd'hui depuis les locaux des Restos 44, situés juste après le périphérique de Nantes vers le stade de la Beaujoire, il gère le ravitaillement des 10 000 familles bénéficiaires en Loire Atlantique.

Si j'étais président, mon quinquennat serait solidaire

Lui Président de la République, il mettrait vraiment en oeuvre la phrase de Coluche : "Aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid".

Trois mesures pour combattre la misère

D'abord il veut sanctuariser les subventions accordées aux associations caritatives. Les aides données par l'Europe ou l'Etat ne doivent pas baisser. Les taux des subventions devraient être fixés par une loi.

"Donner ses lettres de noblesses au bénévolat", c'est à dire faire plus que les mesures fiscales prévues pour réduire les impôts des Français bénévoles. Selon Pierre Poupard, l'Etat doit être bien plus reconnaissant envers les volontaires qui font un travail de solidarité, indispensable selon lui.

Il veut en finir avec le gaspillage alimentaire. "C'est un scandale" dénonce notre Président, 600 000 tonnes de denrées sont jetées chaque années par les supermarchés (chiffres Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 2015). Selon le président, des produits dont la date est dépassée sont mis à la poubelle, alors qu'ils sont encore bons !

Les Restos du coeur en Loire Atlantique aident 20 000 personnes l'hiver et pour la première fois 7 000 cet été.