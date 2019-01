Dagard va embaucher jusqu'à 300 personnes d'ici deux ans

L'entreprise de Boussac va notamment former et recruter des poseurs-monteurs de chambres froides. On cherche encore des volontaires pour se lancer dans ces six mois d'alternance en vue d'un contrat de travail.

Boussac, France

Bonne nouvelle pour l'emploi en Creuse. Dagard lance un grand plan de recrutement. L'entreprise basée à Boussac veut embaucher jusqu'à 300 personnes dans les deux ans à venir. Spécialiste des chambres froides, Dagard est déjà le premier employeur privé du département avec 370 salariés. L'entreprise a été rachetée par un groupe portugais (Purever) en avril dernier, et le nouveau PDG a l'ambition de développer l'activité.

Nos poseurs seront répartis en France, dispatchés dans nos centres de services : Boussac, Les Ulis, Saint Carné (en Bretagne), Bouloc (dans la région toulousaine)...

La moitié de ces embauches correspond à l'internalisation des missions de pose des chambres froides et surfaces propres. Jusqu'ici cette activité était sous-traitée, la nouvelle direction souhaite que ce soit des salariés qui s'en occupent. Comme il n'existe pas vraiment de formation adaptée, l'entreprise a mis au point une certification, en partenariat avec l'AFPA de Guéret (Agence de formation professionnelle). Un premier groupe de neuf Creusois vient d'entamer ces six mois en alternance entre Guéret et l'usine de Boussac. Jusqu'à 150 personnes pourront être formées pour devenir poseur-monteur un peu partout en France, voire à l'international. Principales conditions pour postuler: être mobile et avoir une première expérience dans le bâtiment.

On a dégagé un hangar pour accueillir le matériel et monter des salles blanches et salles frigorifiques, raconte le directeur de l'AFPA de Guéret, Philippe Ratel

L'entreprise prévoit aussi de recruter jusqu'à 150 autres personnes, essentiellement sur son site de Boussac dans les années à venir. Il s'agit d'anticiper une hausse de l'activité, Dagard recherche donc dans tous les métiers, pour travailler dans les ateliers, les services commerciaux ou encore les DRH. Si ces formations et ces postes vous intéressent, n'hésitez pas à contacter l'entreprise Dagard ou les services de Pole Emploi.