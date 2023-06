Daher à Tarbes pourrait perdre le monopole de l'assemblage du TBM

L'annonce faite fin mars aux Etats-Unis a mis un peu de temps à traverser l'Atlantique mais elle inquiète désormais les salariés du site de Louey à coté de Tarbes. Plusieurs articles dans la presse américaine spécialisée ont repris les annonces faites par Nicolas Chabbert, le Vice-Président de DAHER Aircraft Division lors d'un important salon aéronautique en Floride, le Sun'n Fun Aérospace Expo. Celui-ci a expliqué son intention claire de développer les capacités de production aux Etats-Unis en lançant d'ici 5 ans la production du TBM mais aussi du Kodiak, un autre avion de chez Daher sur le site de Stuart en Floride. DAHER souhaite ainsi répondre à la demande croissante du marché pour ce type d'avion d'affaire. Il s'agit donc d'une externalisation partielle de l'assemblage du TBM alors que Tarbes en a jusqu'à aujourd'hui le monopole. Selon la presse américaine Daher passerait ainsi à 120 ou 130 avions produits par an au lieu des 80 à 90 actuels.

Evidement ces annonces suscitent un certain émois chez les salariés du site Tarbais. La direction de Daher a dû répondre à des questions et rassurer lors d'un CSE à la mi-mai où elle a souligné que la ligne d'assemblage à Tarbes étaient à bout de capacité. L'objectif de 60 TBM produits en 2023, ne devrait pas être atteint sur le site bigourdan. Les syndicats qui auraient demandé des garanties sur le maintien de la production tarbaise refusent catégoriquement de s'exprimer sur ce sujet devenu hypersensible.

La direction de Daher que nous avons sollicité confirme son ambition de produire plus d'avions. "Les perspectives de croissance sur ces avions nous amènent à anticiper une probable saturation de nos deux lignes d'assemblages actuelles." (Tarbes pour le TBM et Sandpoint aux Etats-Unis pour le Kodiak). "Nous réfléchissons à plusieurs scénarios pour répondre à cet enjeu d'augmentation des cadences, dont un scénario d'une 3ème Ligne d'Assemblage aux USA où sont basés 95% de nos clients Avion et qui nous permettrait de minimiser les conséquences d'un renforcement du protectionnisme américain pour l'exportation de nos produits." La direction de Daher explique avoir partagé ces informations avec le CSE de Tarbes et promet de revenir vers l'instance de représentation du personnel "le jour où un scenario serait précisé."**

Daher qui emploie 1500 salariés sur le site de Louey à coté de l'aéroport de Tarbes-Lourdes dont 500 directement liés à l'activité "avion" a des soucis de recrutement en ce moment. Le constructeur multiplie ces derniers mois les séances de job dating pour recruter 150 nouveaux collaborateurs.