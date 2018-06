Damien et sa compagne Azyadé n'ont plus de toit. Il s'est littéralement écroulé chez eux après les pluies du 11 juin dernier à Montpellier (Hérault). Intermittents du spectacle, ils cherchent une nouvelle maison pour vivre avec leur fils de neuf ans et leur bébé de neuf mois.

Montpellier, France

Damien Fadat et sa compagne Azyadé n'ont plus de logement. Avec leur petite fille de neuf mois, Ella, et leur fils de neuf ans Milo, La famille vit à Montpellier depuis 17 ans et depuis 10 ans dans une maison du quartier Plan Cabanes. Mais le toit s'est effondré sur eux le 11 juin derniers à cause des pluies. Ils ont lancé un appel sur Facebook pour les aider à trouver une nouvelle maison, sans succès pour le moment et sont hébergés par des amis à tour de rôle.

Le toit s'effondre, l'eau ruisselle sur les murs

Ce jeudi 11 juin, les pluies sont diluviennes sur Montpellier. La maison a déjà subi des infiltrations d'eau quatre ans plus tôt, alors Damien comprend tout de suite ce qu'il se passe.

"Tout l'étage a été rempli d'eau. Nos voisins sont venus pour nous aider à écoper l'eau, à sauver nos affaires". Contrairement à la première fois, ils arrivent à sauver les objets de valeurs. Aujourd'hui leurs affaires sont dans des cartons dans une pièce du bas.

Si cela était arrivé de nuit, ça aurait pu être beaucoup plus grave avec notre bébé. Damien Fadat.

Difficile de se loger en tant qu'intermittent

La propriétaire a constaté les dégâts et selon un expert la maison est désormais inhabitable. La famille doit se reloger en urgence. Problème : Damien et sa compagne sont intermittents du spectacle tous les deux : "Moi je suis musicien, Azyadé est comédienne et metteuse en scène. Nous avons toujours payé notre loyer, nous n'avons aucun problème de revenus, nous travaillons depuis presque 20 ans à Montpellier." Mais sans CDI, les agences sont frileuses.

Damien et sa famille espère qu'un particulier pourra leur faire confiance et les aider à trouver un nouveau chez eux. "En centre-ville de Montpellier ou facilement accessible en tram." Leur fils Milo est dans une école spéciale pour suivre des cours avec le Conservatoire et sa petite soeur Ella, 9 ans, a réussi à trouver une place en crèche dans le centre-ville.

PHOTOS - L'ancienne maison inhabitable de Damien et Azydaé

L'isolant et des parties du toit sont tombés dans la chambre des parents, juste au dessus du lit. - Damien Fadat

L'expert est passé, la maison est inhabitable. - Damien Fadat