Damien Pichereau : "Les comices agricoles ne sont pas des tribunaux"

Le député LREM de la 1ère circonscription de la Sarthe explique pourquoi il a décidé de ne plus se rendre aux foires agricoles de son secteur. Il donne aussi ses solutions pour développer la mobilité en milieu rural. Enfin, il fait le point sur les ambitions de LREM au Mans en 2020.

Le Mans, France

"C'est insupportable". Damien Pichereau ne va pas quatre chemin lorsqu'il évoque le climat de violence qui entoure certains élus. "Aujourd'hui tous les élus que je rencontre y sont confrontés". Le député LREM de la 1ère circonscription de la Sarthe sait de quoi il parle. Il a reçu des menaces de la part de certains agriculteurs sarthois, mécontents de voir leur parlementaire voter en faveur du CETA ( traité de libre échange économique entre l'UE et le Canada) en juillet à l'Assemblée Nationale. " Les critiques politiques on est habitué. Moi, les insultes que je peux lire sur les réseaux sociaux ou que j'entends, çà rentre par une oreille et çà ressort par l'autre" explique Damien Pichereau avant d'ajouter "mais quand on commence à recevoir des menaces, sur sa vie privée, cela touche non seulement nos familles et cela peut aussi toucher nos actions. Si à chaque fois qu'on va étudier un projet au niveau local ou national (...) on doit réfléchir à ce qui va se passer derrière, on n'avance plus, c'est le statu quo et on ne peut pas accepter cela dans un pays qui a besoin de réforme". Suite aux menaces, l'élu sarthois a décidé de ne plus se rendre aux comices agricoles de sa circonscription. "C'est un manque de courage" a réagi sur France Bleu Maine Hervé de Viron, membre du syndicat des Jeunes agriculteurs de la Sarthe. "Je ne commenterai pas cette attaque. Les comices ne sont pas des tribunaux, ce n'est pas un lieu de débat politique mais un lieu où l'on doit montrer le dynamisme de nos campagnes".

Damien Pichereau ne sera pas candidat à la mairie du Mans

" J"ai passé l'été à réfléchir pour savoir si je me lançais ou pas dans cette ville où j'habite et que j'aime. Finalement j'ai décidé de poursuivre mon mandat de député". Deux listes LREM sont en concurrence pour les prochaines élections municipales au Mans. "Ce sont les instances nationales du parti qui trancheront d'ici la fin du mois de septembre".

Pas de trottinettes électriques sur les trottoirs

Autre cheval de bataille de Damien Pichereau, le développement de l'offre de transports en commun en zone rurale. "Un français sur quatre a déjà refusé une offre d'emploi ou de formation parce qu'il ne pouvait pas s'y rendre... Ce sont souvent ces Français qui vivent à la campagne où les offres de transport sont moins développées". C'est tout l'enjeu de la loi d'orientation sur les mobilités qui est examinée par les députés à partir du 10 septembre en seconde lecture. "Des solutions existent déjà" rappelle Damien Pichereau, qui fait partie de la commission transport. "Il y a le système Mouv'N'Go,des voitures électriques à louer en auto-partage, il faut aussi développer les pistes cyclables en campagne. Certaines communautés de communes mettent en place des lignes de bus etc...Tout ne coûte pas forcément cher". Des applications existent pour développer le co-voiturage". Enfin concernant les trottinettes électriques, elles n'auront bientôt plus le droit de rouler sur les trottoirs. Un décret est en préparation. Il devrait entrer en vigueur d'ici deux mois