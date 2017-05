Dancharia : 200 buralistes en colère à la frontière franco-espagnole

Quelque 200 buralistes ont bruyamment manifesté ce dimanche 21 mai, à Dancharia. Une étape dans une série de manifestations entamée il y a un peu de 2 mois aux quatre coins (frontaliers) de France, pour dénoncer un "marché parallèle" qu'ils qualifient de concurrence déloyale.

La manifestation se voulait symbolique, à un endroit stratégique. Pendant une heure et demie, à grands renforts de sirènes et de pétards, quelque 200 buralistes (du Pays Basque mais aussi venus de Bretagne, du Limousin, d'Auvergne, de Midi-Pyrénées et même du Nord) ont bruyamment manifesté et interpellé des automobilistes à l'entrée de Dancharia. Ils ont crié haut et fort leur ras-le-bol face à "la concurrence déloyale du marché parallèle".

Les buralistes sont à cran : "Dans les ventas, vous avez 5 cartouches pour 120€. Nous on vend en moyenne une cartouche 65€. Comment ne pas réagir face à un tel déséquilibre ? On a vraiment envie de pleurer!" Copier

Depuis un peu plus de 2 mois, les buralistes expriment leur colère lors de différentes manifestations, un vrai tour de France frontalier. Ils ont manifesté près d'Andorre, du Luxembourg, de la Belgique. Ce dimanche, ils étaient donc aux portes de l'Espagne. Samedi (27 mai), ils seront à Strasbourg. Le problème affirment-ils, c'est le prix élevé du tabac en France, la mise en place des paquets neutres. De vraies fausses bonnes solutions pour la santé publique, qui en prime étranglent les buralistes martèle Gérard Vidal, le président des buralistes frontaliers de France.

"La politique de santé est aujourd'hui inefficace. Le fumeur continue de fumer et il va acheter son tabac dans les pays voisins". Copier

Les buralistes réclament une harmonisation des prix du tabac au sein de l'Union Européenne, ou alors plus de moyens afin de permettre aux douaniers d'effectuer des contrôles permanents (on rappelle que la quantité de tabac acheté dans un autre état membre de l'UE est de 4 cartouches par personne, pour "besoins propres")

Jean-Luc Renaud, secrétaire de la Confédération des buralistes Copier