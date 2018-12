Daniel Moquet désigné manager mayennais de l'année

Changé, France

Lors de la 31e édition du Trophée du Manager 2018, les Dirigeants Commerciaux de France ont désigné Daniel Moquet. Il s'agit du créateur et dirigeant de l'entreprise "Daniel Moquet signe vos allées" basée à Parigné-sur-Braye près de Mayenne. Cette société est spécialisée dans les terrasses et allées pour particuliers.

L'histoire commence en 1977. Avec un BTS Travaux paysagers en poche, Daniel Moquet se lance à son compte. Le premier tournant intervient au milieu des années 80. Le natif de Parigné-sur-Braye se spécialise alors dans l'aménagement des cours, terrasses et allées, pour ne plus faire que ça à partir de 1995. Dix ans plus tard, c'est l'ouverture des premières franchises à un rythme d'une dizaine par an. Le cap des cents créations est atteint en 2012, grâce notamment à l'aide des deux filles du patron, Pauline et Camille.

Aujourd'hui, le réseau Daniel Moquet - qui est devenue une véritable marque - compte 215 entreprises franchisées pour un chiffre d'affaire annuel de 140 millions d'euros. Un réseau unique en France dans ce domaine d'activité. L'objectif est d'atteindre les 240 franchises afin de couvrir l'ensemble du territoire français. Un objectif qui pourrait être atteint dans les deux années à venir.

A 64 ans, Daniel Moquet n'envisage pas de prendre du recul, lui qui détient l'entreprise à parts égales avec ses deux filles. La société poursuit même son développement avec l'arrivée d'un deuxième réseau. Après les allées, voici "Daniel Moquet signe vos clôtures".

