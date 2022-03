"Dans 3 mois, on arrête" les entreprises de transports berrichonnes menacées par la hausse du carburant

La hausse très importante des prix des carburants frappe de plein fouet le secteur du transport routier. Les entreprises berrichonnes de transport sont très inquiètes, et appellent l'État à agir. Si elles répercutent une partie de la hausse sur les factures de leurs clients, elles n'arrivent pas à rattraper la perte engendrée par ce surcoût. Certaines craignent pour leur avenir, et estiment que la situation pourrait très vite devenir critique.

Les entreprises prises à la gorge

À Châteauroux, le patron de TGL, Anthony Perrot, est inquiet pour l'avenir de sa société : "Je dispose d'une petite trésorerie, pas énorme, parce que l'on a déjà pioché dedans. Je me donne trois mois. Dans trois mois, je suis désolé pour mes chauffeurs, mais je pense qu'on arrête." Ca c'est si les prix des carburants continuent de s'envoler. Chez Leroy Transports, à Saint-Maur, le gérant Philippe Leroy a fait les compte : le gasoil est passé de 1,443 euros le litre (hors taxes) fin février à 2,042 euros le litre ce mercredi 9 mars. Un surcoût forcément important pour cette entreprise dont la flotte consomme chaque mois 90 000 litres de carburant. Cette hausse entamée il y a plusieurs mois s'est fortement accélérée ces derniers jours. "Ca grimpait, mais gentiment depuis des mois. Depuis le conflit en Ukraine c'est quotidien, et dans des proportions inimaginables" détaille Jean-Michel Maquin, responsable d'exploitation de l'entreprise Leroy Transports.

On a une activité qui perd de l'argent - Geoffroy Gazeau

La situation est d'autant plus compliquée que ca n'est pas la seule hausse que doivent prendre en compte les entreprises de transport. "Il y a eu les salaires au mois de février, une augmentation de 5%, les frais de routes, 3%, et puis le carburant (...) le tout conjugué, on explose" résume Marie, secrétaire de direction chez Leroy Transports. Au point même que l'activité de transport n'est parfois même pas rentable selon Geoffroy Gazeau, gérant d'une société de transport qui salarie 30 personnes à Levet, dans le Cher : "_Clairement, on a une activité qui perd de l'argent sur le transport pur. Si on a pas une activité autre que le transport, type logistique ou lavage, le transport ca mange de l'argen_t".

Le secteur appelle le gouvernement à agir

Les gérants de sociétés de transport routier berrichonnes appellent le gouvernement à prendre des mesures pour aider les entreprises. Geoffroy Gazeau regrette que la situation du secteur n'alerte pas plus le gouvernement et l'opinion publique "Il y a deux ans, on avait les gilets jaunes qui se battaient pour un gasoil à 1,20 euro. Aujourd'hui, on est à 2 euros, et il n'y a personne qui bouge" regrette le gérant. "L'espoir, c'est qu'on bloque tous, qu'on se mette d'accord" estime Anthony Perrot, le patron de TGL à Châteauroux. "_L'Etat pourrait mettre la main sur une filiale de stations, où il n'y aurait que les transporteur qui iraient (...) il faudrait une carte spéciale. Et bloquer un prix de gasoil, au moins pour les transporteur_s." imagine le patron.

L'État doit nous donner des aides, ou dans trois mois c'est foutu - Anthony Perrot, patron de TGL

Les principales fédérations, et syndicats du secteur ont adressé une lettre ouverte au premier ministre ce 8 février pour demander de l'aide au gouvernement.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs appels aux blocages ou d'autres actions sont lancés.